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    Способен ли «Сан-Хосе» огорчить ребят из Лас-Вегаса?

    «Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставка (к. 1.66) на хоккейный матч НХЛ 22 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Сан-Хосе»
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    Патрик Марло
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вегас» будет принимать «Сан-Хосе». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Вегас» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Апреля 2021 года
    Вегас
  • НХЛ
    •  Вегас 04:30 Сан-Хосе Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.70
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  • 4.50
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
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    «Вегас»

    Приняв участие в 45 играх регулярного чемпионата, коллектив из Невады заработал 66 очков, благодаря чему занял первое место в турнирной таблице Западного дивизиона.

    Последний раз «Вегас» уступал кому-либо 8 апреля. В тот игровой день «отбросы» встретились с «Сент-Луисом» в «Энтерпрайз-центре». На чужом льду гости из Парадайса оказались слабее.

    После упомянутой игры прошло еще семь поединков, в которых «клинки» были непобедимы. Эта удачная серия началась с двух матчей против «Аризоны» на своем льду (7:4; 1:0).

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    Далее подопечные Питера Дебура в Калифорнии обыграли «Лос-Анджелес» (4:2; 6:2) и «Анахайм» (4:0; 5:2). Вернувшись домой, «Вегас» разобрался с «Сан-Хосе» (3:2 Б).

    «Сан-Хосе»

    Калифорнийский клуб также провел в регулярном первенстве 45 матчей. В них «рыбы» набрали 41 балл и поднялись на шестое место в рейтинге Западного дивизиона.

    Если «Вегас» может похвастаться серией побед, то у «Сан-Хосе» сейчас черная полоса из шести поражений подряд. А последняя удачная встреча прошла 10 апреля, когда «акулы» раскатали «Лос-Анджелес» (5:2).

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    • На следующий день состоялась еще одна игра с «Кингз», в которой подопечные Боба Бугнера уступили (2:4). В паре других матчей «изумрудные» крупно слились «Анахайму» (0:4; 1:4).

    Затем «Сан-Хосе» ожидал выезд в Сент-Пол, где в «Эксел Энерджи Центре» гости проиграли «Миннесоте» (2:3; 2:5). В последнем поединке «Шаркс» не справились с «Вегасом» (2:3 Б).

    Прогноз

    Победа «Вегаса» оценивается в 1.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.88, а на победу «Сан-Хосе» — 4.18.

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    Недавняя очная встреча доставила «отбросам» немало хлопот, из-за чего могла пострадать их беспроигрышная серия. Но Алекс Тух принес победу «Вегасу» в послематчевых бросках.

    «Сан-Хосе» же продолжает терпеть неудачи и выглядеть бледно в атаке. Ни в одном из шести недавних проигранных поединков «Шаркс» не забили больше 2 голов.

    Не смогут они разгуляться в нападении и в очередной игре с «Вегасом». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Хосе» меньше 2.5 за 1.66.

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