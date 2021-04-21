В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 21 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 45 поединках регулярного первенства хоккейный клуб из Пенсильвании заработал 59 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он снова оказался на третьем месте.

С 25 марта по 2 апреля «Питтсбург» одержал шесть побед подряд. На этом пути он одолел «Баффало» (5:2; 4:0), «Айлендерс» (6:3; 2:1) и «Бостон» (4:1).

А вот в следующем поединке с «Брюинз» команда Майка Салливана потерпела неудачу (5:7), после чего она слилась и «Рейнджерс» в игре 7 апреля (4:8).

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Но позже «Питтсбург» завоевал три победы, хлопнув «Рейнджерс» (5:2) и «Джерси» (6:4; 5:2). Затем «пингвины» уступили «Филадельфии» (1:2 Б), взяли верх над «Баффало» (3:2) и слились «Сэйбрз» в другой игре (2:4).

«Нью-Джерси»

Коллектив из Ньюарка провел в нынешнем сезоне 44 матча «регулярки». Заработав 34 балла, он оказался на седьмой позиции в зачете Восточного дивизиона.

В конце прошлого месяца и начале этого «Нью-Джерси» пережил серию из четырех поражений, в ходе которой он влетел «Бостону» (4:5 Б), «Вашингтону» (4:5; 3:5) и «Баффало» (3:5).

А единственную за долгое время победу «дьяволы» одержали в дуэли с «Баффало» 9 апреля (6:3). Затем «Девс» дважды слились «Питтсбургу» (4:6; 2:5).

Соперником «Нью-Джерси» в четырех последних матчах оказался «Рейнджерс». Но команда Линди Раффа ни разу не смогла отнять очки у Нью-Йоркского клуба (0:3; 0:4; 3:6; 3:5).

Прогноз

Победа «Питтсбурга» оценивается в 1.61, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Нью-Джерси» — 5.00.

В трех предыдущих поединках «Пенс» дважды потеряли очки в играх с более слабыми соперниками. Теперь им предстоит еще раз встретиться с клубом, который в последнее время является худшим по набору очков в дивизионе.

Дома ребята Майка Салливана не будут церемониться с кризисным «Нью-Джерси» и легко разберутся с «дьяволами». Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» за 1.61.