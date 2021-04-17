В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 17 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Филадельфийская команда провела в регулярном чемпионате 43 матча, в которых ей удалось набрать 46 очков. С такими показателями она занимает шестое место в зачете Восточного дивизиона.

Текущий месяц начался для оранжевых с двух потерь. Сперва «Филадельфия» была раздавлена «Баффало» (1:6), а спустя несколько дней ее прибили «Айлендерс» (2:3 Б).

Первую победу в апреле «летчики» вырвали в дуэли с «Бостоном» в «ТД Гарден» (3:2 ОТ), но затем «Флайерз» уступили тому же «Бостону» (2:4) и снова проиграли «Айлендерс» (2:3 Б).

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10 числа текущего месяца состоялась еще одна встреча с «Брюинз», в которой «Филадельфия» была сильнее (3:2). Позже ребята Алена Виньо слились «Баффало» (3:5) и «Вашингтону» (1:6). А в битве за Пенсильванию 16 апреля «летчики» огорчили «Питтсбург» (2:1 Б).

«Вашингтон»

Команда, представляющая столицу Штатов, в 44 играх регулярного чемпионата смогла набрать 60 баллов. В Восточном дивизионе она давно лидирует.

Апрельские выступления «Вашингтон» начал с крупного поражения в дуэли с «Айлендерс» (4:8), но в паре следующих матчей «Кэпс» взяли верх над «Нью-Джерси» (2:1 ОТ; 5:4).

После удачного визита в «Пруденшал Центр» коллектив Питера Лавиолетта остался без набранных баллов в поединках с «Айлендерс» (0:1) и «Бостоном» (2:4).

Но с 10 по 14 апреля «Вашингтону» удалось провести маленькую серию из трех побед, в рамках которой столичные ребята разделались с «Баффало» (4:3), «Бостоном» (8:1) и «Филадельфией» (6:1). В недавней же встрече «Кэпс» неожиданно влетели «Сэйбрз» (2:5).

Прогноз

Победа «Филадельфии» оценивается в 2.94, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Вашингтона» — 2.13.

В нынешнем сезоне эти соперники пересеклись друг с другом 5 раз. В четырех последних встречах победителями оказались столичные хоккеисты.

Учитывая, что «летчики» сейчас далеки от оптимальной игровой формы, «Кэпс» имеют хорошие шансы на пятый положительный результат кряду. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» не проиграет и тотал меньше 7.5 за 1.99.