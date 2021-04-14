В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Баффало». Матч пройдет в «ТД Гарден» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Сыграв в 39 матчах регулярного первенства, команда из Массачусетса заработала 48 баллов. В рейтинге Восточного дивизиона она замыкает топ-4.

В начале апреля «Бостон» дважды сразился с «Питтсбургом» на своем льду. В этих поединках «медведи» потерпели крупное поражение (1:4) и добыли победу в результативной зарубе (7:5).

После игр с «пингвинами» ребята Брюса Кэссиди встретились с «Филадельфией». И снова в одном матче «Бис» уступили (2:3 ОТ), а в другом — уверенно разобрались с «летчиками» (4:2).

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Далее был поединок с «Вашингтоном», в котором «Бостон» одержал верх (4:2). В двух последних встречах «мишки» влетели «Филадельфии» (2:3) и оказались разбиты «Кэпс» (1:8).

«Баффало»

Ребята из Баффало набрали в 41 игре регулярного сезона всего 26 очков, из-за чего они занимают последнее место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

1 апреля «Баффало» у себя дома разнес «Филадельфию» (6:1). Благодаря этому поединку «Сэйбрз» удалось прервать серию поражений, которая дошла до 18 матчей.

После дуэли с «Флайерз» коллектив Дона Гранато дважды сошелся с «Рейнджерс». В первой встрече «мечи» оказались слабее (2:3 ОТ), а во второй им удалось победить (3:2 Б).

Позже «Баффало» одержал верх над «Нью-Джерси» (5:3) и крупно уступил «Девс» во второй стыковой игре (3:6). Последние матчи «Себс» закончились поражением от «Вашингтона» (3:4) и победой над «Филадельфией» (5:3).

Прогноз

Победа «Бостона» оценивается в 1.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.55, а на победу «Баффало» — 6.00.

В нынешнем сезоне эти команды провели между собой всего 2 матча. В обоих встречах сильнее оказался «Бостон» (4:1; 3:2).

Последний клуб «Востока» в недавних поединках начал чаще набирать очки, но в дуэли с мотивированными «медведями» сенсации не будет. «Бис» на своем льду уверенно выиграют и не позволят преследователям приблизиться к топ-4.

Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» в 2 или 3 шайбы за 2.70.