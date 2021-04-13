В матче регулярного сезона НХЛ «Коламбус» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «Нэшнуайд Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус»

Коллектив из Огайо в 43 встречах регулярного чемпионата сумел заработать всего 38 очков, из-за чего он опустился на седьмое место в рейтинге Центрального дивизиона.

В 11 предыдущих матчах в НХЛ «Коламбус» потерпел девять поражений. С 23 по 28 марта «мундиры» проиграли «Каролине» (0:3; 3:4 ОТ) и «Детройту» (1:3; 1:4).

Размочить негативные результаты «Блю Джекетс» смогли 31 марта. В тот день подопечные Джона Тортореллы взяли верх над «Тампой» (3:1). Позже его команда уступила той же «Тампе» (2:3) и дважды влетела «Флориде» (2:5; 0:3).

Все прогнозы на НХЛ

7 апреля состоялась еще одна встреча с «Тампой-Бэй», в которой «Коламбус» победил (4:2). Затем «мундиры» уступили «молниям» (4:6) и не справились с «Чикаго» (3:4).

«Чикаго»

Команда из Иллинойса провела в регулярном чемпионате 42 поединка, в которых набрала 43 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает пятое место.

В десяти предыдущих матчах «Чикаго» удалось добыть пять побед. В ходе этого упомянутого отрезка «регулярки» «дрозды» дважды успели обыграть «Флориду» (3:2; 3:0).

В следующих поединках подопечные Джереми Коллитона пару раз уступили «Нэшвиллу» (1:3; 2:3), а затем они смогли отобрать очки у «Каролины» (2:1).

В апрельских поединках «Чикаго» потерпел поражения от «Каролины» (3:4) и «Нэшвилла» (0:3), одержал верх над «Далласом» (4:2), после чего крупно влетел «шерифам» (1:5). А в последнем матче «Блэкхокс» обыграли «Коламбус» (4:3).

Прогноз

Победа «Коламбуса» оценивается в 2.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Чикаго» — 2.45.

На своем льду уставший «Коламбус» проиграл пять матчей из шести предыдущих. А три последних встречи на «Нэшнуайд Арене» закончились «верховыми» исходами с 6+ голами.

В дуэли с «Чикаго», который тоже часто любит пропускать много, следует снова ожидать веселой игры с множеством голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.60.