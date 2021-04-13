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    В Коламбусе зрителей ждет результативная игра?

    «Коламбус» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч НХЛ 13 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Чикаго»
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    Джек Рославик
    В матче регулярного сезона НХЛ «Коламбус» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «Нэшнуайд Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.10
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Коламбус»

    Коллектив из Огайо в 43 встречах регулярного чемпионата сумел заработать всего 38 очков, из-за чего он опустился на седьмое место в рейтинге Центрального дивизиона.

    В 11 предыдущих матчах в НХЛ «Коламбус» потерпел девять поражений. С 23 по 28 марта «мундиры» проиграли «Каролине» (0:3; 3:4 ОТ) и «Детройту» (1:3; 1:4).

    Размочить негативные результаты «Блю Джекетс» смогли 31 марта. В тот день подопечные Джона Тортореллы взяли верх над «Тампой» (3:1). Позже его команда уступила той же «Тампе» (2:3) и дважды влетела «Флориде» (2:5; 0:3).

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    7 апреля состоялась еще одна встреча с «Тампой-Бэй», в которой «Коламбус» победил (4:2). Затем «мундиры» уступили «молниям» (4:6) и не справились с «Чикаго» (3:4).

    «Чикаго»

    Команда из Иллинойса провела в регулярном чемпионате 42 поединка, в которых набрала 43 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает пятое место.

    В десяти предыдущих матчах «Чикаго» удалось добыть пять побед. В ходе этого упомянутого отрезка «регулярки» «дрозды» дважды успели обыграть «Флориду» (3:2; 3:0).

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    • В следующих поединках подопечные Джереми Коллитона пару раз уступили «Нэшвиллу» (1:3; 2:3), а затем они смогли отобрать очки у «Каролины» (2:1).

    В апрельских поединках «Чикаго» потерпел поражения от «Каролины» (3:4) и «Нэшвилла» (0:3), одержал верх над «Далласом» (4:2), после чего крупно влетел «шерифам» (1:5). А в последнем матче «Блэкхокс» обыграли «Коламбус» (4:3).

    Прогноз

    Победа «Коламбуса» оценивается в 2.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Чикаго» — 2.45.

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    На своем льду уставший «Коламбус» проиграл пять матчей из шести предыдущих. А три последних встречи на «Нэшнуайд Арене» закончились «верховыми» исходами с 6+ голами.

    В дуэли с «Чикаго», который тоже часто любит пропускать много, следует снова ожидать веселой игры с множеством голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.60.

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