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    СКА — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.65) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 6 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — ЦСКА
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    Артем Швец-Роговой
    В третьем матче финала «Запада» СКА будет принимать ЦСКА. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 6 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 06 Апреля 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    СКА

    Финишировав в регулярном сезоне на втором месте в таблице Западной конференции, питерская команда попала на «Динамо» Минск в 1/4 финала «Запада».

    В трех встречах с белорусским соперником СКА одержал победы (4:2; 6:4; 4:3 ОТ), а в четвертой игре «армейцы» позволили себе уступить (1:2). Все решила битва в «Ледовом дворце», где хозяева добыли путевку в 1/2 (4:3 ОТ).

    Полуфинал конференции свел СКА с «Динамо» Москва. Дебютная встреча завершилась для коллектива Валерия Брагина крупным поражением у себя дома (1:4).

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    Но камбэк СКА в серии был достойным, команда выиграла четыре матча кряду (1:0; 3:2 ОТ; 3:1; 4:0). Финал же «Запада» пока складывается для питерцев неудачно. В Москве они дважды влетели ЦСКА всухую (0:3; 0:2).

    ЦСКА

    Команда из столицы в регулярном чемпионате заняла первое место в зачете Западной конференции. В раунде на вылет «кони» сразились со «Спартаком».

    Повозившись с красно-белыми в первом матче (1:0 ОТ), ЦСКА добыл три крупных победы (5:1; 3:0; 3:1) и прошел в полуфинал «Запада», где его соперником оказался «Локомотив».

    В первом матче с «Локо» ребята Игоря Никитина уступили (0:2). А в паре следующих встреч красно-синие взяли верх (4:1; 2:1 ОТ). Еще в одном поединке москвичи оказались слабее (0:3).

    Далее ЦСКА по разу победил (3:2) и влетел (1:2 ОТ) ярославцам. В заключительном матче серии «армейцы» выиграли всухую (2:0). В финале «Запада» московский клуб дважды хлопнул СКА (3:0; 2:0).

    Прогноз

    Победа СКА в третьем матче серии оценивается в 2.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу ЦСКА — 2.52.

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    Пока серия проходит в одну калитку. Питерцы — не то что победить, а и забить хотя бы гол в сетку ЦСКА не могут. На своем льду ребята Валерия Брагина попытаются перевернуть ситуацию.

    Однако это не значит, что команда Никитина будет сливаться. Она попробует довести серию до трех побед. От грядущего армейского дерби стоит ожидать «верхового» исхода. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.65.

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