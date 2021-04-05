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    Во второй домашней игре «Ак Барс» не уступит?

    «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 5 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Авангард»
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    Виктор Тихонов
    Во втором матче финала «Востока» «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 5 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 05 Апреля 2021 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Ак Барс»

    В плей-офф казанская команда вышла с первого места в Восточной конференции. А в стартовом раунде на вылет зеленые встретились с «Торпедо».

    Но коллектив из Нижнего Новгорода не сумел доставить хлопот «Ак Барсу». В четырех поединках подряд казанцы взяли верх (2:1 ОТ; 4:1; 4:0; 4:1).

    В полуфинале конференции соперником «Ак Барса» был «Салават Юлаев». Однако и в этой серии подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли четырежды (4:1; 2:1 ОТ; 2:1; 3:2).

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    Финал свел между собой сильнейшие команды Восточной конференции. Дебютная игра «Ак Барса» и «Авангарда» состоялась 3 апреля. На «Татнефть-Арене» «коты» уступили (1:3).

    «Авангард»

    Выйдя в плей-офф со второго места в Восточной конференции, омская команда встретилась с «Автомобилистом» в 1/4 финала. В стартовых играх «ястребы» победили (3:0; 4:3).

    Отправившись в Екатеринбург, «Авангард» потерпел поражение (1:2), после чего омичи взяли верх в двух следующих поединках (4:3 ОТ; 3:1), благодаря чему они прошли дальше.

    Полуфинал «Востока» подопечные Боба Хартли начали с крупного поражения от «Металлурга» Мг (2:5). Далее «ястребы» добыли пару побед (2:1 ОТ; 3:0).

    В четвертой дуэли серии с «Магниткой» «Авангард» уступил крупно (1:7). А в заключительных играх омичи оказались сильнее (4:0; 5:1). Затащили ребята Хартли и дебютный матч финала конференции против «Ак Барса» (3:1).

    Прогноз

    Победа «Ак Барса» оценивается в 2.14, ничья — в 3.96, а на победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 3.12.

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    Казанский клуб уступил «Авангарду» в третьей очной встрече в текущем сезоне. В плей-офф КХЛ это было первое поражение для «котов».

    Во второй игре хозяева должны прибавить и побороться за ничью в серии перед выездом в Балашиху. Но снова высокой результативностью соперники не порадуют, поскольку будут действовать внимательнее в обороне. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5.5 за 1.95.

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