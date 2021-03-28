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    «Даллас» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 1.61) на хоккейный матч НХЛ 28 марта 2021 года

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    Картер Верхаге
    В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Флориду». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 28 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Даллас»

    Команда из Техаса после 30 проведенных матчей в «регулярке» имеет на своем счету 30 баллов. В таблице Центрального дивизиона она находится на седьмой строчке.

    «Даллас» продолжает страдать из-за частой потери очков. Недавно «шерифы» дома встретились с «Тампой-Бэй» и потерпели поражение в серии буллитов (3:4 Б).

    А после той игры коллектив Рика Боунесса уступил и последней команде дивизиона — «Детройту» (2:3). Правда, в следующем матче с «крылышками» «звезды» взяли верх (3:0).

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    Три крайних поединка «Даллас» провел в «Американ Эйрлайнс Центре». Там ребята из Техаса проиграли «Нэшвиллу» (3:4 Б) и «Тампе» (1:2). А 26 марта «шерифам» впервые в сезоне удалось победить «молний» (4:3).

    «Флорида»

    Команда из Санрайза провела в чемпионате 33 встречи, в которых получила 44 балла. В рейтинге Центрального дивизиона она расположилась на третьей строчке.

    Недавно «Флорида» добыла 4 победы кряду. В нынешнем сезоне это одна из самых длинных серий для «котов». Сперва «пантеры» хлопнули «Коламбус» (4:2; 5:4 ОТ).

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    • А в двух следующих матчах они разделались с «Чикаго» (4:2; 6:3). Прервалась же многообещающая серия в дуэли с «Нэшвиллом», в которой ребята из Санрайза вели в счете, но упустили победу (1:2).

    В другом поединке с «Предс» «Флорида» взяла верх (2:0). А в трех крайних матчах подопечные Джоэля Кенневилля уступили «Тампе-Бэй» (3:5) и «Чикаго» (2:3; 0:3).

    Прогноз

    Победа «Далласа» оценивается в 2.44, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Флориды» — 2.57.

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    Несмотря на свое печальное турнирное положение, техасский клуб иногда способен удивить, хлопнув команду из верхней части таблицы.

    Гости предстоящей встречи находятся не в лучшей форме, но сливаться «Далласу» все равно непозволительно. Наши прогноз и ставка — победа «Флориды» или ничья с коэффициентом 1.61.

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