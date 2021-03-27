В шестом матче 1/2 финала «Запада» «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «Арене-2000» 27 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В 60 матчах «регулярки» ярославцы набрали 83 очка и заняли четвертую строчку в таблице Западной конференции. А в плей-офф КХЛ они провели серию из пяти побед подряд.

В четвертьфинале конференции «Локомотив» сошелся с «Йокеритом». Из-за коронавирусного протокола все матчи прошли на «Арене-2000», где хозяева четырежды обыграли «шутов» (1:0; 5:0; 3:2 ОТ; 4:1).

Продолжили побеждать «железнодорожники» и в 1/2 финала «Запада». В гостевой встрече с ЦСКА подопечные Андрея Скабелки хлопнули москвичей всухую (2:0).

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Но в следующих двух матчах «Локомотив» проиграл (1:4; 1:2 ОТ). Позже ярославцы разгромили «армейцев» в четвертой встрече (3:0), а в пятой — потерпели поражение (2:3).

ЦСКА

Регулярный сезон московская команда провела мощно. Набрав 91 очко в 60 матчах, она оказалась на первом месте в турнирной таблице Западной конференции.

В рамках четвертьфинала ЦСКА встретился со «Спартаком». В дебютной игре «армейцы» вырвали победу в овертайме (1:0 ОТ), после чего трижды легко разобрались с соперниками (5:1; 3:0; 3:1).

Полуфинал конференции подопечные Игоря Никитина начали с поражения. У себя дома красно-синие уступили, не забив ни одного гола (0:2).

В двух следующих матчах с «Локомотивом» ЦСКА был сильнее (4:1; 2:1 ОТ). А в четвертой игре восстановилось равенство в серии (0:3). В пятом противостоянии «армейцы» снова вырвали победу (3:2).

Прогноз

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.68, на ничью — 3.76, а на победу ЦСКА — 2.48.

Рубилово между двумя топами «Запада» скоро определит одного из финалистов конференции. Максимум эти соперники могут сыграть еще два раза.

Но «армейцы», конечно, попытаются выбить «Локо» уже в ближайшем поединке. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет и тотал меньше 6.5 с коэффициентом 1.65.