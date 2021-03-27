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    ЦСКА сможет закончить серию в Ярославле?

    «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.65) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 27 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — ЦСКА
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    ЦСКА — «Локомотив»
    В шестом матче 1/2 финала «Запада» «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «Арене-2000» 27 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    В 60 матчах «регулярки» ярославцы набрали 83 очка и заняли четвертую строчку в таблице Западной конференции. А в плей-офф КХЛ они провели серию из пяти побед подряд.

    В четвертьфинале конференции «Локомотив» сошелся с «Йокеритом». Из-за коронавирусного протокола все матчи прошли на «Арене-2000», где хозяева четырежды обыграли «шутов» (1:0; 5:0; 3:2 ОТ; 4:1).

    Продолжили побеждать «железнодорожники» и в 1/2 финала «Запада». В гостевой встрече с ЦСКА подопечные Андрея Скабелки хлопнули москвичей всухую (2:0).

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    Но в следующих двух матчах «Локомотив» проиграл (1:4; 1:2 ОТ). Позже ярославцы разгромили «армейцев» в четвертой встрече (3:0), а в пятой — потерпели поражение (2:3).

    ЦСКА

    Регулярный сезон московская команда провела мощно. Набрав 91 очко в 60 матчах, она оказалась на первом месте в турнирной таблице Западной конференции.

    В рамках четвертьфинала ЦСКА встретился со «Спартаком». В дебютной игре «армейцы» вырвали победу в овертайме (1:0 ОТ), после чего трижды легко разобрались с соперниками (5:1; 3:0; 3:1).

    Полуфинал конференции подопечные Игоря Никитина начали с поражения. У себя дома красно-синие уступили, не забив ни одного гола (0:2).

    В двух следующих матчах с «Локомотивом» ЦСКА был сильнее (4:1; 2:1 ОТ). А в четвертой игре восстановилось равенство в серии (0:3). В пятом противостоянии «армейцы» снова вырвали победу (3:2).

    Прогноз

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.68, на ничью — 3.76, а на победу ЦСКА — 2.48.

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    Рубилово между двумя топами «Запада» скоро определит одного из финалистов конференции. Максимум эти соперники могут сыграть еще два раза.

    Но «армейцы», конечно, попытаются выбить «Локо» уже в ближайшем поединке. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет и тотал меньше 6.5 с коэффициентом 1.65.

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