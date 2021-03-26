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    «Вашингтон» сможет обыграть «Нью-Джерси»?

    «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч НХЛ 26 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
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    Александр Овечкин
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 26 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Вашингтон»

    Команда из округа Колумбия в 31 матче регулярного первенства смогла завоевать 44 балла. В таблице Восточного дивизиона она находится на второй строчке.

    С 8 по 20 марта «Вашингтон» провел серию из семи побед. Она стартовала в поединке с «Филадельфией» в «Веллс Фарго Центре» (3:1). После той встречи «Кэпс» дома взяли верх над «Джерси» (5:4 ОТ).

    А затем состоялись еще две игры с «Филадельфией», в которых столичный клуб победил (5:3; 5:4). Еще в одном матче на чужом льду гости раскатали «Баффало» (6:0).

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    Вернувшись домой, «Вашингтон» разобрался с «Айлендерс» (3:1), после чего хлопнул и «Рейнджерс» (2:1). В другом поединке с «синерубашечниками» команда Питера Лавиолетта потерпела поражение (1:3).

    «Нью-Джерси»

    В 30 играх регулярного чемпионата коллектив из Ньюарка заработал 28 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он занимает седьмое место.

    Недавно «Нью-Джерси» пережил серию из четырех поражений, которая началась с матча против «Вашингтона» (4:5 ОТ). В трех других встречах «Девс» уступили «Айлендерс» (3:5; 2:3; 2:3 Б).

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    • Но прийти в себя команде Линди Раффа удалось в дуэли с аутсайдером дивизиона «Баффало» (3:2). А в следующем матче «дьяволы» хлопнули «Питтсбург» (3:2).

    Затем коллектив из Ньюарка уступил «пингвинам» (1:3) и обыграл их в третьем поединке (2:1 ОТ). В недавней встрече «Нью-Джерси» вырвал победу у «Филадельфии» (4:3).

    Прогноз

    Победа «Вашингтона» оценивается в 1.90, ничья — в 4.72, а на победу «Нью-Джерси» букмекеры дают коэффициент 3.46.

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    Перед матчем с «Рейнджерс» 21 марта «Кэпс» долго шли без поражений и лидировали в дивизионе. Сейчас они опустились на второе место, но могут это быстро исправить.

    «Нью-Джерси» в последних пяти встречах добыл 4 победы, однако тягаться с командой Лавиолетта на ее льду им по-прежнему будет трудно. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» за 1.90.

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    Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 26.03.2021 в 02:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.90.
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