В пятом матче 1/2 финала «Запада» СКА будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 26 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

В ходе регулярного чемпионата питерцы заработали 82 очка и оказались вторыми в Западной конференции. А в 1/4 финала они встретились с минским «Динамо».

Первые три поединка СКА выиграл (4:2; 6:4; 4:3 ОТ). Но в четвертом матче добить соперников не получилось. В Минске «армейцы» потерпели поражение (1:2).

Решающей оказалась пятая дуэль, в которой команда Валерия Брагина вырвала победу в овертайме (4:3). Полуфинальная серия с «Динамо» Москва стартовала для СКА с поражения (1:4).

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Но во втором матче в «Ледовом дворце» питерцы взяли верх (1:0). Удачно коллектив Брагина съездил и в Москву, дважды хлопнув бело-голубых на их льду (3:2 ОТ; 3:1).

«Динамо» Москва

Столичные ребята закончили «регулярку» с шестью победами кряду. Набрав 84 балла, команда финишировала третьей в турнирной таблице Западной конференции.

В 1/4 финала «Запада» «Динамо» Москва сыграло с «Северсталью». После минимальной победы в первом поединке (1:0) бело-голубые крупно влетели череповецкому клубу (2:5).

Три следующих матча подопечные Владимира Крикунова выиграли (2:1 ОТ; 5:2; 4:3). Победой столичной команды закончилась и встреча со СКА 18 марта (4:1).

А еще в одном поединке в Питере динамовцы потерпели поражение (0:1). Позже серия перекочевала в Москву. Но на «ВТБ Арене» хозяева ни разу не справились с соперниками (2:3 ОТ; 1:3).

Прогноз

Победа СКА оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Динамо» Москва — 2.87.

Питерский клуб от финала конференции отделяет всего 1 победа. Однако московская команда еще повоюет за возможность продлить серию.

Но для этого ей снова нужно провести уверенный поединок в «Ледовом дворце». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2 за 1.92.