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    «Динамо» не сдаст так легко серию

    СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 26 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Динамо» Москва
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    Иван Игумнов
    В пятом матче 1/2 финала «Запада» СКА будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 26 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 26 Марта 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    СКА

    В ходе регулярного чемпионата питерцы заработали 82 очка и оказались вторыми в Западной конференции. А в 1/4 финала они встретились с минским «Динамо».

    Первые три поединка СКА выиграл (4:2; 6:4; 4:3 ОТ). Но в четвертом матче добить соперников не получилось. В Минске «армейцы» потерпели поражение (1:2).

    Решающей оказалась пятая дуэль, в которой команда Валерия Брагина вырвала победу в овертайме (4:3). Полуфинальная серия с «Динамо» Москва стартовала для СКА с поражения (1:4).

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    Но во втором матче в «Ледовом дворце» питерцы взяли верх (1:0). Удачно коллектив Брагина съездил и в Москву, дважды хлопнув бело-голубых на их льду (3:2 ОТ; 3:1).

    «Динамо» Москва

    Столичные ребята закончили «регулярку» с шестью победами кряду. Набрав 84 балла, команда финишировала третьей в турнирной таблице Западной конференции.

    В 1/4 финала «Запада» «Динамо» Москва сыграло с «Северсталью». После минимальной победы в первом поединке (1:0) бело-голубые крупно влетели череповецкому клубу (2:5).

    Три следующих матча подопечные Владимира Крикунова выиграли (2:1 ОТ; 5:2; 4:3). Победой столичной команды закончилась и встреча со СКА 18 марта (4:1).

    А еще в одном поединке в Питере динамовцы потерпели поражение (0:1). Позже серия перекочевала в Москву. Но на «ВТБ Арене» хозяева ни разу не справились с соперниками (2:3 ОТ; 1:3).

    Прогноз

    Победа СКА оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Динамо» Москва — 2.87.

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    Питерский клуб от финала конференции отделяет всего 1 победа. Однако московская команда еще повоюет за возможность продлить серию.

    Но для этого ей снова нужно провести уверенный поединок в «Ледовом дворце». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2 за 1.92.

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