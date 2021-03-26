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    «Бостон» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.73) на хоккейный матч НХЛ 26 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Айлендерс»
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    В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «ТД Гарден» 26 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.18
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Бостон»

    Бостонский клуб сыграл в 28 матчах регулярного чемпионата, заработав за все время 36 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на четвертом месте.

    С «Айлендерс» «Бостон» встречался относительно недавно. В матче 10 марта «медведи» в Нью-Йорке уступили «островитянам» в серии буллитов (1:2 Б).

    После поединка с «Айлендерс» подопечные Брюса Кэссиди дважды зарубились с «Рейнджерс». Одна встреча закончилась крупной победой (4:0), а вторая — таким же поражением (0:4).

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    Затем «Бостон» оказался слабее «Питтсбурга» (1:4), но позже он взял у «пингвинов» реванш (2:1). В последнем на сегодняшний день матче «Бис» раскатали «Баффало» (4:1).

    «Айлендерс»

    Хоккеисты с Бруклина провели в «регулярке» 33 матча, в которых они насобирали 46 очков. Сейчас эта команда возглавляет таблицу Восточного дивизиона.

    Встреча с «Бостоном» 10 марта была шестой кряду, в которой «Айлендерс» никому не уступали (2:1 Б). После нее «островитяне» добыли еще три победы.

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    • В тех матчах «Айлс» обыграли «Нью-Джерси» (5:3; 3:2; 3:2 Б). Серия без поражений была прервана 17 марта. В тот вечер команда Барри Троца не справилась с «Вашингтоном» (1:3).

    Проиграли «Айлендерс» позже и «Филадельфии» (3:4). В двух следующих поединках с «летчиками» нью-йоркский клуб оказался сильнее (6:1; 2:1 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Бостона» оценивается в 2.28, ничья — в 4.32, а на победу «Айлендерс» букмекеры дают коэффициент 2.81.

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    Коэффициенты этой встречи могут измениться. Все будет зависеть от результатов тестов хоккеистов «Бостона» и протокола по коронавирусу.

    В последнее время выступления «Бостона» и так были далеки от идеальных, а кадровые потери могут только ухудшить ситуацию. Лидеры дивизиона должны брать очки в подобной игре. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» или ничья за 1.73.

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