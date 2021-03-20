«Вашингтон»
Команда из округа Колумбия в 29 играх регулярного чемпионата набрала 42 очка, благодаря чему она выбилась в лидеры Восточного дивизиона.
В первой весенней игре «Вашингтон» в «ТД Гарден» вырвал победу над «Бостоном» (2:1 Б), после чего он уступил «Брюинз» с крупным счетом (1:5).
Проигранная «Бостону» встреча состоялась 6-го марта. После нее команда Питера Лавиолетта провела еще шесть поединков, победив в каждом.
Сперва «Вашингтон» прихлопнул «Филадельфию» (3:1). Затем «Кэпс» взяли верх над «Нью-Джерси» (5:4 ОТ) и еще пару раз разобрались с «летчиками» (5:3; 5:4). В последних поединках столичная команда победила «Баффало» (6:0) и «Айлендерс» (3:1).
«Рейнджерс»
Ребята из Нью-Йорка провели в «регулярке» 28 матчей и заработали в них 28 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона команда занимает шестое место.
В начале весны «Рейнджерс», казалось, пришли в себя. «Синерубашечники» добыли три победы подряд, обыграв «Баффало» (3:2) и «Нью-Джерси» (6:1; 6:3).
Но затем последовали три потери. Без набранных баллов команда Дэвида Куинна осталась в матчах с «Питтсбургом» (1:5; 2:4) и «Бостоном» (0:4).
Во второй встрече с «медведями» «Рейнджерс» победили крупно (4:0). А в последних играх нью-йоркский клуб зарубился с «Филадельфией». В одном матче было поражение (4:5 ОТ), а в другом — уничтожение противника (9:0).
Прогноз
На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.13, на ничью — 4.48, а на победу «Рейнджерс» — 3.01.
На данный момент «Рейнджерс» все еще далеки от зоны плей-офф, но постепенно команда начала приближаться к соперникам, которые находятся выше нее в таблице.
Играть с «Вашингтоном» нью-йоркской команде будет сложно, учитывая, что «Кэпс» никому не уступают уже 6 матчей кряду. Но в двух очных встречах в текущем сезоне «рейнджеры» победили крупно (4:2; 4:1).
Поэтому и в грядущем поединке «синерубашечники» должны зарубиться со столичными соперниками результативно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.98.