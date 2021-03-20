В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 20 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Команда из округа Колумбия в 29 играх регулярного чемпионата набрала 42 очка, благодаря чему она выбилась в лидеры Восточного дивизиона.

В первой весенней игре «Вашингтон» в «ТД Гарден» вырвал победу над «Бостоном» (2:1 Б), после чего он уступил «Брюинз» с крупным счетом (1:5).

Проигранная «Бостону» встреча состоялась 6-го марта. После нее команда Питера Лавиолетта провела еще шесть поединков, победив в каждом.

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Сперва «Вашингтон» прихлопнул «Филадельфию» (3:1). Затем «Кэпс» взяли верх над «Нью-Джерси» (5:4 ОТ) и еще пару раз разобрались с «летчиками» (5:3; 5:4). В последних поединках столичная команда победила «Баффало» (6:0) и «Айлендерс» (3:1).

«Рейнджерс»

Ребята из Нью-Йорка провели в «регулярке» 28 матчей и заработали в них 28 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона команда занимает шестое место.

В начале весны «Рейнджерс», казалось, пришли в себя. «Синерубашечники» добыли три победы подряд, обыграв «Баффало» (3:2) и «Нью-Джерси» (6:1; 6:3).

Но затем последовали три потери. Без набранных баллов команда Дэвида Куинна осталась в матчах с «Питтсбургом» (1:5; 2:4) и «Бостоном» (0:4).

Во второй встрече с «медведями» «Рейнджерс» победили крупно (4:0). А в последних играх нью-йоркский клуб зарубился с «Филадельфией». В одном матче было поражение (4:5 ОТ), а в другом — уничтожение противника (9:0).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.13, на ничью — 4.48, а на победу «Рейнджерс» — 3.01.

На данный момент «Рейнджерс» все еще далеки от зоны плей-офф, но постепенно команда начала приближаться к соперникам, которые находятся выше нее в таблице.

Играть с «Вашингтоном» нью-йоркской команде будет сложно, учитывая, что «Кэпс» никому не уступают уже 6 матчей кряду. Но в двух очных встречах в текущем сезоне «рейнджеры» победили крупно (4:2; 4:1).

Поэтому и в грядущем поединке «синерубашечники» должны зарубиться со столичными соперниками результативно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.98.