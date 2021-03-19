ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Гончаренко«Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко Артемий Панарин набрал шесть очков в трех матчах после возвращения из отпускаНХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» со счетом 9:0, Бучневич и Панарин набрали 6 очков на двоих Мяч финала Лиги чемпионов-2021Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн
  • 09:57
    • «Бруклин» обыграл «Индиану», Харден оформил трипл-дабл, «Милуоки» победил «Филадельфию»
  • 09:09
    • Уткин назвал главную ошибку нового руководства ЦСКА
    Все новости спорта

    «Детройт» у себя дома разберется с гостями из Техаса?

    «Детройт» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 1.79) на хоккейный матч НХЛ 19 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Детройт Ред Уингз Прогнозы на Даллас Старз
    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Манта
    В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Даллас». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 19 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Детройт» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 19 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Детройт»

    Коллектив из Мичигана уже успел провести в «регулярке» 30 поединков. Но за все время он заработал всего 22 очка, из-за чего оказался последним в Центральном дивизионе.

    Весенние матчи начались для «Детройта» с четырех поражений. Первого марта «крылышки» были раздавлены «Чикаго» (2:7), а спустя пару дней они крупно уступили «Коламбусу» (1:4).

    Еще один погром подопечные Джеффа Блашилла пережили во встрече с «Каролиной» (5:2), а 10 марта красно-белые оказались слабее «Тампы-Бэй» (3:4 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    Во втором противостоянии с «молниями» «Детройт» одержал победу (6:4). В последних же матчах «крылья» принимали «Каролину». В одной игре было поражение (1:2), а в другой — убедительная победа (4:2).

    «Даллас»

    Техасский клуб успел провести в «регулярке» 25 поединков. Заработать в этих матчах «звездам» удалось 25 баллов. В рейтинге Центрального дивизиона команда занимает шестое место.

    Несколько недель назад «Даллас» пережил одну из продолжительных в нынешнем сезоне серий без побед, уступив «Флориде» (2:3), «Тампе» (0:5; 0:2) и «Коламбусу» (2:3).

  • НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» со счетом 9:0, Бучневич и Панарин набрали 6 очков на двоих
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 марта
  • Сегодня

    • Затем команда Рика Боунесса снесла «Коламбус» (5:0) и потеряла очки в дуэли с «Нэшвиллом» (3:4 Б). А в паре встреч с «Чикаго» «шерифы» по разу победили (6:1) и проиграли (2:4).

    Позже были еще два матча с «Блю Джекетс», в которых «Даллас» уступил (3:4 ОТ) и вырвал победу (2:1 Б). В недавнем поединке «звезды» влетели «Тампе» (3:4 Б).

    Прогноз

    На победу «Детройта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.60, на ничью — 4.54, а на победу «Далласа» — 1.90.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Разумеется, даже слабый «Даллас» будет считаться фаворитом в игре с «Детройтом». Но в текущем сезоне у техасцев далеко не лучшая защита. Часто команда пропускает несколько голов за игру.

    В текущем сезоне «крылышки» уже забивали «Далласу» 3 шайбы. Это была гостевая встреча, в которой «Ред Уингз» проиграли (3:7).

    Но дома коллектив Блашилла иногда выдает результативные матчи, в который он побеждает. Поэтому борьбу «шерифам» красно-белые обязательно навяжут. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 2 за 1.79.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Карацев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Уфа — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Фучович — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арсенал — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мольде — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  4.80
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.57
  • Прогноз на матч Милан — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Милан — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо» — «Спартак»
  • Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
    • 00:30 14/03/2021     Никола Влашич
  • Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА. «Армейцы» показали безвольную игру
    • 19:27 13/03/2021     Криштиану Роналду
  • Трансферный дайджест. 9-15 марта
    • 20:59 15/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Детройт» — «Даллас» 19.03.2021 в 02:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.79.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры