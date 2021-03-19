В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Даллас». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 19 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Детройт» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

Коллектив из Мичигана уже успел провести в «регулярке» 30 поединков. Но за все время он заработал всего 22 очка, из-за чего оказался последним в Центральном дивизионе.

Весенние матчи начались для «Детройта» с четырех поражений. Первого марта «крылышки» были раздавлены «Чикаго» (2:7), а спустя пару дней они крупно уступили «Коламбусу» (1:4).

Еще один погром подопечные Джеффа Блашилла пережили во встрече с «Каролиной» (5:2), а 10 марта красно-белые оказались слабее «Тампы-Бэй» (3:4 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

Во втором противостоянии с «молниями» «Детройт» одержал победу (6:4). В последних же матчах «крылья» принимали «Каролину». В одной игре было поражение (1:2), а в другой — убедительная победа (4:2).

«Даллас»

Техасский клуб успел провести в «регулярке» 25 поединков. Заработать в этих матчах «звездам» удалось 25 баллов. В рейтинге Центрального дивизиона команда занимает шестое место.

Несколько недель назад «Даллас» пережил одну из продолжительных в нынешнем сезоне серий без побед, уступив «Флориде» (2:3), «Тампе» (0:5; 0:2) и «Коламбусу» (2:3).

Затем команда Рика Боунесса снесла «Коламбус» (5:0) и потеряла очки в дуэли с «Нэшвиллом» (3:4 Б). А в паре встреч с «Чикаго» «шерифы» по разу победили (6:1) и проиграли (2:4).

Позже были еще два матча с «Блю Джекетс», в которых «Даллас» уступил (3:4 ОТ) и вырвал победу (2:1 Б). В недавнем поединке «звезды» влетели «Тампе» (3:4 Б).

Прогноз

На победу «Детройта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.60, на ничью — 4.54, а на победу «Далласа» — 1.90.

Разумеется, даже слабый «Даллас» будет считаться фаворитом в игре с «Детройтом». Но в текущем сезоне у техасцев далеко не лучшая защита. Часто команда пропускает несколько голов за игру.

В текущем сезоне «крылышки» уже забивали «Далласу» 3 шайбы. Это была гостевая встреча, в которой «Ред Уингз» проиграли (3:7).

Но дома коллектив Блашилла иногда выдает результативные матчи, в который он побеждает. Поэтому борьбу «шерифам» красно-белые обязательно навяжут. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 2 за 1.79.