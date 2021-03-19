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    Вторая игра в Москве голами баловать не будет

    ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 1.68) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 19 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Локомотив»
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    Сергей Андронов
    Во втором матче 1/2 финала «Запада» ЦСКА будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 19 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 19 Марта 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
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    ЦСКА

    Команда из Москвы в 60 играх регулярного сезона смогла заработать 91 балл. С этими показателями она заняла первое место в таблице Западной конференции.

    Три последних матча «регулярки» ЦСКА выиграл. В этих встречах «армейцы» раскатали «Северсталь» (3:0), а также вырвали победу над «Локомотивом» (3:2 Б) и «Ак Барсом» (1:0).

    Без особых проблем для команды Игоря Никитина прошел и четвертьфинал конференции. Долго возиться со «Спартаком» красно-синим пришлось только в первом матче (1:0 ОТ).

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    В трех следующих поединках ЦСКА решил все в основное время (5:1; 3:0; 3:1). А вот полуфинал начался для «армейцев» неудачно. У себя дома «кони» всухую влетели «Локомотиву» (0:2).

    «Локомотив»

    Ярославцы в регулярном первенстве заработали 83 очка, благодаря чему они финишировали четвертыми в таблице Западной конференции.

    В пяти из последних шести матчей «регулярки» «Локомотив» победил. А единственное поражение «железнодорожники» пережили в дуэли с ЦСКА (2:3 Б).

    В заключительной игре регулярного сезона ярославцы разнесли «Салават Юлаев». В четвертьфинале конференции команда Андрея Скабелки добыла четыре победы подряд над «Йокеритом».

    Все матчи состоялись на «Арене-2000» (1:0; 5:0; 3:2 ОТ; 4:1). В полуфинале «Локомотив» рубится с ЦСКА. В стартовом поединке серии «железнодорожники» были сильнее (2:0).

    Прогноз

    Победа ЦСКА в этой игре оценивается в 1.92, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Локомотива» — 3.80.

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    Только в одном матче из пяти в текущем сезоне суммарный тотал был больше 4 голов. Остальные поединки прошли скромнее.

    ЦСКА, который уступил в первой плей-офф игре, попытается выровнять серию. Он будет идти вперед, но «Локо» не захочет пропускать от «армейцев» много.

    Сами москвичи также намерены сыграть в защите внимательнее, чем в предыдущем матче. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 с коэффициентом 1.68.

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