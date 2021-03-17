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    На сколько шайб хватит сил «Локомотиву»?

    ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 1.71) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 17 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Локомотив»
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    Павел Тютнев
    В матче 1/2 финала «Запада» ЦСКА будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 17 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 17 Марта 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    ЦСКА

    Весь регулярный сезон столичный клуб провел без особых проблем, поэтому он оказался первым в Западном дивизионе с 91 баллом на счету.

    Последний раз ЦСКА проигрывал кому-либо 20 февраля. Это была домашняя встреча с «Динамо» Рига в регулярке, в которой «армейцы» позволили себе отдохнуть прямо на льду (1:4).

    После поединка с латвийцами подопечные Игоря Никитина затащили три заключительных игры регулярного сезона, хлопнув «Северсталь» (3:0), «Локомотив» (3:2 Б) и «Ак Барс» (1:0).

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    В плей-офф первым соперником ЦСКА оказался «Спартак». В столичном дерби «армейцы» были неуступчивы и добыли четыре победы (1:0 ОТ; 5:1; 3:0; 3:1).

    «Локомотив»

    Ярославцы в 60 матчах регулярного первенства заработали 83 очка, благодаря чему они закончили сезон на четвертом месте в таблице Западной конференции.

    Последнее поражение в КХЛ «Локомотив» пережил 25 февраля. Это была встреча именно с ЦСКА, которая состоялась на «Арене-2000» (2:3 Б).

    В финальном поединке «регулярки» подопечные Андрея Скабелки раскатали «Салават Юлаев» (4:1), после чего они провели четыре матча против «Йокерита» в Ярославле.

    В первых двух встречах «железнодорожники» добыли сухие победы (1:0; 5:0). А самой напряженной была третья игра, которую «Локомотив» затащил в овертайме (3:2 ОТ). Ну а в решающей дуэли ярославцы снова раскатали финнов (4:1).

    Прогноз

    На победу ЦСКА в первой игре серии букмекеры дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.10, а на победу «Локомотива» — 3.64.

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    В четырех очных матчах в текущем сезоне «Локомотив» сумел победить всего раз (3:0). Но команда Скабелки все время пыталась биться с «армейцами» до финальной сирены.

    В трех встречах «железнодорожники» забрасывали в сетку москвичей хотя бы 2 шайбы. На парочку голов команде хватит сил и в плей-офф поединке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1.5 за 1.71.

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