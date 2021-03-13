В матче регулярного сезона НХЛ «Миннесота» будет принимать «Аризону». Матч пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 13 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Сейчас команда из Сент-Пола уверенно чувствует себя в тройке лидеров Западного дивизиона. В 24 поединках регулярного чемпионата она набрала 31 балл.

В начале марта «Миннесота» обломала собственную серию из шести матчей без поражений. А прервалась она в двух гостевых встречах с «Вегасом» (4:5 ОТ; 1:5).

Затем команда Дина Эвансона отправилась в Финикс, где дважды зарубилась с «Аризоной». В одном матче «дикари» спокойно разобрались с «койотами» (5:1), а в другом — сами пострадали от «псов» (2:5).

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Два последних матча «Миннесота» провела против «Вегаса» у себя дома. Оба раза «дикари» в «Эксел Энерджи Центре» оказались сильнее гостей из Парадайса (2:0; 4:3).

«Аризона»

Коллектив из Глендейла пока находится на шестой позиции в рейтинге Западного дивизиона. В 26 поединках «регулярки» он заработал 28 баллов.

В марте «Аризона» успела провести пять матчей. В трех встречах «койоты» победили. В первой весенней игре они взяли верх над «Лос-Анджелесом» (3:2).

После выезда в Калифорнию «Аризона» вернулась домой на два поединка с «Миннесотой». Первый матч «Йотис» сдали без шансов (1:5). А во второй игре команда из Глендейла победила крупно (5:2).

Последним соперником «Аризоны» был «Колорадо». В одном матче ребята Рика Токкета были сильнее (3:2), а во втором они уступили «Эвс» (1:2 ОТ).

Прогноз

На победу «Миннесоты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.54, а на победу «Аризоны» — 3.56.

Весной оба клуба уже успели проиграть минимум пару матчей. Однако у себя дома «дикари» хороши. В последних пяти поединках на своем льду они никому не уступали.

В трех встречах «Минни» заработала нужный результат в основное время, дважды хлопнув лидеров дивизиона. Удачно команда Эвансона выступит и в матче против нестабильной «Аризоны». Наши прогноз и ставка — победа «Миннесоты» с коэффициентом 1.90.