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    Как начнет «Авангард» серию с «Автомобилистом»?

    «Авангард» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 1.75) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 2 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Автомобилист»
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    Илья Ковальчук
    В матче 1/4 финала «Востока» «Авангард» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на арене «Балашиха» 2 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Авангард»

    Регулярный чемпионат омская команда завершила на втором месте в Восточной конференции. В 60 поединках она смогла заработать 84 очка.

    В конце января и начале февраля «Авангард» в Балашихе добыл 4 победы кряду. В этих матчах «ястребы» взяли верх над «Локомотивом» (4:2), «Динамо» Минск (3:1), «Нефтехимиком» (4:2) и «Динамо» Рига (5:1).

    Затем команда Боба Хартли позволила себе осечку в игре с «Барысом» (2:3 ОТ), после чего омичи раскатали «Сибирь» (3:0) и победили «Торпедо» (3:2 ОТ).

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    Пару крайних матчей «регулярки» «Авангард» провел в Балашихе. В статусе хозяев коллектив Хартли уступил «Салавату Юлаеву» (1:2) и снес «Барыс» (5:2).

    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы в течение всей «регулярки» шли в верхней части таблицы «Востока», а закончили сезон они в итоге на седьмой строчке в 68 очками на счету.

    «Автомобилист» давненько не выигрывал на чужом льду. Последняя выездная победа была добыта командой 1 февраля. Тогда гости взяли верх над «Барысом» (3:2).

    В восьми матчах после встречи с «Барысом» екатеринбуржцы пять раз проиграли. Сперва ребята Билла Питерса уступили «Ак Барсу» (2:3). А после победы над «Нефтехимиком» (4:3) были поражения от «Амура» (1:2 ОТ) и «Барыса» (1:2).

    Позже в Екатеринбурге «Автомобилист» хлопнул «Сочи» (4:3 Б), а затем в гостях он был разгромлен «Динамо» Москва (0:6). В заключительных играх «Авто» разобралось с «Сочи» (3:0) и крупно влетело «Сибири» (0:4).

    Прогноз

    Победа «Авангарда» в предстоящем матче оценивается в 1.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.22, а на победу «Автомобилиста» — 3.82.

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    В четырех личных встречах в текущем регулярном сезоне обе команды дважды победили. В трех поединках «ястребы» забрасывали соперникам 3+ шайбы.

    Концовку же чемпионата «Автомобилист» провел скомкано. Екатеринбуржцы часто проигрывали и довольно много пропускали.

    Поэтому в дебютном матче плей-офф хозяева смогут отгрузить соперникам несколько голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 1.75.

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