«Йокерит»
Финский клуб из города Хельсинки сыграл в 57 матчах регулярного сезона и заработал в них 67 баллов. В зачете «Запада» он находится на пятом месте.
В феврале «Йокерит» провел 4 встречи на «Хартвалл Арене». Но ни в одном матче «джокеры» не смогли победить. Сперва дома они уступили «Северстали» в овертайме (1:2).
А затем подопечные Лаури Марьямяки потерпели поражение от «Куньлуня» в дополнительное время (4:5). Далее «шуты» разгромили «Металлург» Мг (5:2).
Вернувшись домой, «Йокерит» проиграл «Динамо» Минск по буллитам (2:2, 0:3). В последнем матче финны влетели «Динамо» Москва в добавочном периоде (4:5).
«Витязь»
Коллектив из Подольска опустился на девятое место в таблице Западной конференции. В 56 играх он заработал 57 очков и отстал от «Спартака» на 3 балла.
В феврале «Витязь» провел только пять поединков. В трех матчах «богатыри» уступили. В одной из таких встреч была потеря в дуэли с «Торпедо» (3:6).
В паре следующих матчей «витязи» победили. Подопечные Михаила Кравеца взяли верх над «Динамо» Минск (3:1) и разобрались с «Куньлунем» (5:4).
После Евротура «Витязь» не выигрывал. Сперва в Москве была потеря в противостоянии с ЦСКА (1:3), а затем «богатыри» влетели «Салавату Юлаеву» по буллитам (1:1, 0:3).
Прогноз
На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.30, а на победу «Витязя» — 3.28.
Подольский клуб снова отдалился от плей-офф. Теперь разрыв между «Спартаком» стал существеннее.
Финский коллектив, несмотря на завоеванную путевку в плей-офф, дома давненько не выигрывал, поэтому в грядущем поединке хозяева попытаются это исправить. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» не проиграет и тотал меньше 6.5 за 1.81.