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    Дома «Йокерит» отдалит «Витязь» от плей-офф

    «Йокерит» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 1.81) на хоккейный матч КХЛ 22 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Витязь»
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    Маркус Хянникяйнен
    В матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Витязь». Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 22 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йокерит»

    Финский клуб из города Хельсинки сыграл в 57 матчах регулярного сезона и заработал в них 67 баллов. В зачете «Запада» он находится на пятом месте.

    В феврале «Йокерит» провел 4 встречи на «Хартвалл Арене». Но ни в одном матче «джокеры» не смогли победить. Сперва дома они уступили «Северстали» в овертайме (1:2).

    А затем подопечные Лаури Марьямяки потерпели поражение от «Куньлуня» в дополнительное время (4:5). Далее «шуты» разгромили «Металлург» Мг (5:2).

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    Вернувшись домой, «Йокерит» проиграл «Динамо» Минск по буллитам (2:2, 0:3). В последнем матче финны влетели «Динамо» Москва в добавочном периоде (4:5).

    «Витязь»

    Коллектив из Подольска опустился на девятое место в таблице Западной конференции. В 56 играх он заработал 57 очков и отстал от «Спартака» на 3 балла.

    В феврале «Витязь» провел только пять поединков. В трех матчах «богатыри» уступили. В одной из таких встреч была потеря в дуэли с «Торпедо» (3:6).

    В паре следующих матчей «витязи» победили. Подопечные Михаила Кравеца взяли верх над «Динамо» Минск (3:1) и разобрались с «Куньлунем» (5:4).

    После Евротура «Витязь» не выигрывал. Сперва в Москве была потеря в противостоянии с ЦСКА (1:3), а затем «богатыри» влетели «Салавату Юлаеву» по буллитам (1:1, 0:3).

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.30, а на победу «Витязя» — 3.28.

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    Подольский клуб снова отдалился от плей-офф. Теперь разрыв между «Спартаком» стал существеннее.

    Финский коллектив, несмотря на завоеванную путевку в плей-офф, дома давненько не выигрывал, поэтому в грядущем поединке хозяева попытаются это исправить. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» не проиграет и тотал меньше 6.5 за 1.81.

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