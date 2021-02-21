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    Поединок в Монреале закончится скромно?

    «Монреаль» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 1.72) на хоккейный матч НХЛ 21 февраля 2021 года

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    «Монреаль» — «Торонто»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Белл Центре» 21 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Монреаль» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Монреаль»

    Канадский клуб из Монреаля замыкает четверку лидеров в зачете Северного дивизиона. Приняв участие в 15 поединках, он завоевал 20 баллов.

    В семи матчах февраля «Монреаль» добыл четыре победы. В начале этого месяца «Хабс» дважды разгромили «Ванкувер» на своем льду (6:2; 5:3).

    Позже ребята Клода Жюльена потерпели поражение от «Оттавы» (2:3), однако в следующем поединке с «сенаторами» они смогли ответить соперникам (2:1).

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    В двух других встречах «Монреаль» остался без очков, уступив «Торонто» (2:4) и «Эдмонтону» (0:3). А 14 февраля «трехцветные» взяли верх над «Торонто» (2:1).

    «Торонто»

    Канадский клуб, базирующийся в Торонто, находится на первом месте в зачете Северного дивизиона. В 18 матчах регулярного чемпионата он заработал 28 баллов.

    В начале февраля «Торонто» провел серию из четырех побед. В течение этого отрезка «листочки» обыграли «Ванкувер» (7:3; 5:1; 3:1) и «Монреаль» (4:2).

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    • А прервалась белая полоса «кабанов» во втором поединке с «Монреалем» (1:2). Позже ребята Шелдона Кифа влетели «Оттаве» в дополнительное время (5:6).

    Два недавних матча «Торонто» также провел с «Оттавой». Оба раза «листья» победили. Сперва они обыграли «Сенс» скромно (2:1), а затем разнесли «полководцев» (7:3).

    Прогноз

    На победу «Монреаля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.58, на ничью — 4.28, а на победу «Торонто» — 2.46.

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    Коллектив Шелдона Кифа уверенно лидирует в своем дивизионе и является четвертым по надежности в защите. У «Монреаля» же и вовсе лучшая оборона.

    В текущем сезоне эти команды между собой встретились трижды. Но только раз общее количество голов перевалило за 6. В предстоящем поединке сверхрезультативности не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 за 1.72.

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