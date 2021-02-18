В матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «Барыс Арене» 18 февраля. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Казахстанский коллектив в 55 матчах заработал 64 очка. В таблице Восточной конференции он находится на восьмом месте, обеспечив себе выход в плей-офф.

Первого февраля «Барыс» уже встречался с «Автомобилистом» в Нур-Султане. На своем льду «барсы» потерпели поражение (2:3).

После той игры коллектив Юрия Михайлиса провел три матча в разъездах. Сперва в Магнитогорске гости уступили «Металлургу» (1:3), а затем была победа над «Сибирью» (3:2).

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Позже казахстанцы еще раз влетели «Магнитке» на ее льду (2:3), а в недавнем поединке «Барыс» одержал победу над «Авангардом» в дополнительное время (3:2).

«Автомобилист»

Екатеринбургский клуб также сыграл в 55 поединках регулярного первенства и заработал в них 64 очка. В таблице Восточной конференции он находится на седьмой позиции.

С 19 по 28 января «Автомобилист» потерпел четыре поражения. На «Уралец-Арене» хозяева проиграли СКА (1:3), «Северстали» (3:6), «Металлургу» Мг (3:5) и «Ак Барсу» (1:3).

Выбраться из полосы неудач ребятам Билла Питерса удалось 1 февраля благодаря победе над «Барысом» (3:2). Но затем была очередная потеря в дуэли с «Ак Барсом» (2:3).

Перед паузой на Евротур «Автомобилист» одержал верх над «Нефтехимиком» (4:3), а в своем последнем поединке екатеринбуржцы влетели «Амуру» в овертайме (1:2).

Прогноз

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью 3.98, а на победу «Автомобилиста» — 2.76.

Обе команды уже обеспечили себе места в следующем раунде. Но это не значит, что к оставшимся матчам в «регулярке» можно подходить безответственно.

В родных стенах казахстанский клуб может спокойно завоевать очки и обогнать «Авто» в зачете «Востока». Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» в матче с коэффициентом 1.76.