ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеКамбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону» «Барселона» — ПСЖЛЧ. ПСЖ разгромил «Барселону», «Ливерпуль» в гостях обыграл «Лейпциг» Тимо ВернерТимо и Кепа на пути к возрождению. «Челси» демонстрирует признаки прогресса
  • 00:52
    • Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Барселону» на «Камп Ноу»
  • 00:52
    • «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» в Будапеште
  • 21:57
    • СКА одолел «Спартак» и стал победителем дивизиона Боброва
  • 21:46
    • ЦСКА одержал победу над «Витязем» и выиграл дивизион Тарасова
  • 21:35
    • Московское «Динамо» забросило шесть шайб в Минске
  • 16:39
    • Джокович сыграет с Карацевым в полуфинале Australian Open
  • 20:35
    • «Ростов» арендовал форварда софийского ЦСКА
    Все новости спорта

    «Барыс» зацепится за очки в домашней игре?

    «Барыс» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 1.76) на хоккейный матч КХЛ 18 февраля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Барыс Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Автомобилист»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Михайлис
    В матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «Барыс Арене» 18 февраля. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 18 Февраля 2021 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Барыс»

    Казахстанский коллектив в 55 матчах заработал 64 очка. В таблице Восточной конференции он находится на восьмом месте, обеспечив себе выход в плей-офф.

    Первого февраля «Барыс» уже встречался с «Автомобилистом» в Нур-Султане. На своем льду «барсы» потерпели поражение (2:3).

    После той игры коллектив Юрия Михайлиса провел три матча в разъездах. Сперва в Магнитогорске гости уступили «Металлургу» (1:3), а затем была победа над «Сибирью» (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Позже казахстанцы еще раз влетели «Магнитке» на ее льду (2:3), а в недавнем поединке «Барыс» одержал победу над «Авангардом» в дополнительное время (3:2).

    «Автомобилист»

    Екатеринбургский клуб также сыграл в 55 поединках регулярного первенства и заработал в них 64 очка. В таблице Восточной конференции он находится на седьмой позиции.

    С 19 по 28 января «Автомобилист» потерпел четыре поражения. На «Уралец-Арене» хозяева проиграли СКА (1:3), «Северстали» (3:6), «Металлургу» Мг (3:5) и «Ак Барсу» (1:3).

  • Камбэк «Красной машины». Россияне перевернули матч с Чехией и досрочно выиграли Евротур
  • Реакция спортивных СМИ на победу сборной России над Чехией в рамках Евротура
  • 15/02/2021

    • Выбраться из полосы неудач ребятам Билла Питерса удалось 1 февраля благодаря победе над «Барысом» (3:2). Но затем была очередная потеря в дуэли с «Ак Барсом» (2:3).

    Перед паузой на Евротур «Автомобилист» одержал верх над «Нефтехимиком» (4:3), а в своем последнем поединке екатеринбуржцы влетели «Амуру» в овертайме (1:2).

    Прогноз

    На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью 3.98, а на победу «Автомобилиста» — 2.76.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Обе команды уже обеспечили себе места в следующем раунде. Но это не значит, что к оставшимся матчам в «регулярке» можно подходить безответственно.

    В родных стенах казахстанский клуб может спокойно завоевать очки и обогнать «Авто» в зачете «Востока». Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» в матче с коэффициентом 1.76.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Милуоки — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Рублев — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Леганес — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бернли — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Суонси — Ноттингем Форрест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ковентри — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Барнсли — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021     Жозе Моуринью
  • Сокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл
    • 18:00 11/02/2021     Неймар
  • По замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент
    • 20:54 12/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Барыс» — «Автомобилист» 18.02.2021 в 16:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.76.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры