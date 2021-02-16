В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 16 февраля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Техасская команда из Далласа опустилась на шестое место в зачете Центрального дивизиона. За 12 матчей она заработала 14 баллов.

Последний раз «Даллас» выигрывал 3 февраля. В тот вечер «шерифы» одержали верх над «Коламбусом» (6:3). В пяти следующих поединках техасцы только проигрывали.

В этом неприятном отрезке «звезды» потерпели поражение от «Коламбуса» (3:4), после чего подопечные Рика Боунесса дважды уступили «Чикаго» в овертайме (1:2).

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В последних поединках «Даллас» принимал «Каролину». Сперва была потеря очков в основное время (3:5), а затем — в серии буллитов (3:3, 0:1).

«Нэшвилл»

Клуб из Нэшвилла, штат Теннесси, находится в Центральном дивизионе ниже «Далласа». С 12 баллами в копилке он занимает седьмую позицию.

Последний раз в гостях «Нэшвилл» встретился с «Флоридой». В первой дуэли «хищники» добыли победу в дополнительное время (5:6).

А после удачной игры «Предс» потерпели поражение (1:2). Четыре следующих матча подопечные Джона Хайнса провели в родных стенах. Пару раз команда крупно влетела «Тампе» (1:4; 1:6).

В своем следующем матче «Смэшвилл» на «Бриджстоун Арене» вырвал победу у «Детройта» (3:2). Но позже «хищники» влетели тем же «Ред Уингз» (2:4).

Прогноз

На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.22, а на победу «Нэшвилла» — 3.32.

В Далласе устроят зарубу страдающие команды, испытывающие абсолютно разные проблемы. Коллектив Боунесса после успешного сезона выглядит уставшим, а у «Нэшвилла» намечается что-то вроде перестройки.

В очной игре у соперников появится возможность поправить турнирное положение. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» или ничья с коэффициентом 1.70.