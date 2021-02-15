В матче регулярного сезона НХЛ «Вегас» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 15 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вегас» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Коллектив из города Парадайса, пригорода Лас-Вегаса, в 12 играх регулярного чемпионата заработал 19 баллов. В Западном дивизионе он занимает вторую строчку.

С 27 января по 12 февраля «Вегас» провел пять поединков у себя дома. Сперва на «Т-Мобайл Арене» «золотые отбросы» потерпели поражение от «Сент-Луиса» по буллитам (4:4, 1:2).

Но после потери очков в поединке против «музыкантов» коллектив Питера Дебура пару раз обыграл «Лос-Анджелес» (5:2; 4:3) и взял верх над «Анахаймом» (5:4).

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В последнем на сегодняшний день домашнем матче «Вегас» был слабее «Анахайма» (0:1). А 13 февраля ребята из Парадайса хлопнули «Сент-Луис» (3:1).

«Колорадо»

Хоккейный клуб из Денвера, штат Колорадо, находится на третьем месте в зачете Западного дивизиона. В 11 поединках «регулярки» он заработал 15 баллов.

В пяти недавних матчах «Колорадо» одержал 4 победы в основное время. С 27 по 31 января «Эвс» разгромили «Сан-Хосе» (7:3; 3:0) и «Миннесоту» (5:1).

В начале февраля «Колорадо» снова встретился с «Миннесотой». Но в «Эксел Энерджи Центре» коллектив из Денвера проиграл в овертайме (3:4).

В последнем на сегодняшний день матче «Колорадо» зарубился с «Миннесотой» у себя дома. Подопечные Джареда Беднара добыли победу (2:1).

Прогноз

На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.56, а на победу «Колорадо» — 2.74.

В игре топ-клубов Западного дивизиона результативность должна быть высокой. Но именно «отбросы» в родных стенах считаются фаворитами противостояния.

Удачный исход поединка поможет команде Дебура подняться на первое место, что его коллектив и попытается сделать. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» в матче с коэффициентом 1.82.