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    В Далласе «Каролина» заработает баллы?

    «Даллас» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 1.87) на хоккейный матч НХЛ 12 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Каролина»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Каролину». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 12 февраля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.40
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Даллас»

    Хоккейный клуб из Далласа, штат Техас, в зачете Центрального дивизиона опустился на шестую позицию. За 10 игр он получил 13 баллов.

    Первое поражение в сезоне «Даллас» потерпел как раз в матче с «Каролиной». Тогда «шерифы» уступили крупно (1:4). Позже «звезды» влетели «Кейнс» по буллитам (3:3, 1:2).

    Затем подопечные Рика Боунесса зарубились с «Коламбусом» и одержали над «Блю Джекетс» крупную победу (6:3). А в следующем поединке техасцы проиграли «Коламбусу» (3:4).

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    В двух недавних матчах «Даллас» принимал дома «Чикаго». Оба раза «шерифы» были слабее «Би-хокс» в дополнительное время (1:2; 1:2).

    «Каролина»

    Клуб из города Роли, штат Северная Каролина, также провел 10 матчей в «регулярке». Заработав 14 баллов, он расположился на пятой позиции в Центральном дивизионе.

    Недавно у «Каролины» был хороший отрезок из пяти матчей без поражений, который стартовал с победы над «Нэшвиллом» (4:2).

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    • А затем команда Рода Бриндамора одержала верх над «Тампой» в овертайме (4:1), разгромила «Даллас» (4:1) и хлопнула «Старз» по буллитам (3:3, 2:1). Далее «Кейнс» разобрались с «Чикаго» в послематчевых бросках (3:3, 1:0).

    Прервалась серия без поражений во втором поединке с «Би-хокс» (4:6), после чего «Каролина» победила «Коламбус» (6:5) и проиграла тому же оппоненту 9 февраля (2:3).

    Прогноз

    На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.63, на ничью — 4.48, а на победу «Каролины» — 2.36.

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    После шикарного старта сезона «шерифы» стали проигрывать. Техасский клуб начал транжирить баллы в матчах против «ураганов», которые, несмотря на турнирное положение, способны вынести любого по силе соперника.

    Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» в матче с коэффициентом 1.87.

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