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    Смогут ли «Рейнджерс» вскрыть защиту лидеров Восточного дивизиона?

    «Рейнджерс» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 1.75) на хоккейный матч НХЛ 11 февраля 2021 года

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    «Рейнджерс» — «Бостон»: прогноз и ставка
    Брендан Лемье
    В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Бостон». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 11 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.50
  • 2
  • 2.12
  • Ставка!
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    «Рейнджерс»

    Команда из Нью-Йорка опустилась на последнее место в зачете Восточного дивизиона. В 11 матчах она заработала всего 10 баллов.

    С 20 по 27 января «Рейнджерс» пережили четыре поражения кряду. Но выпутаться из серии потерь «синерубашечники» смогли благодаря победе над «Баффало» в овертайме (3:2).

    После матча с «мечами» «рейнджеры» встретились с «Питтсбургом» и проиграли «пингвинам» в дополнительное время (4:5). А позже нью-йоркский клуб сумел взять реванш (3:1).

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    В своем следующем матче «Рейнджерс» одержали верх над «Вашингтоном» (4:2), а 9 февраля команда Дэвида Куинна у себя дома проиграла «Айлендерс» (0:2).

    «Бостон»

    Бостонский клуб в 11 поединках «регулярки» сумел заработать 18 очков, что позволило ему возглавить турнирную таблицу Восточного дивизиона.

    Для «Бостона» предстоящий матч с «Рейнджерс» будет пятым кряду на чужих полях. В четырех предыдущих встречах на выезде «Бис» разок проиграли и добыли три победы.

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    • Единственное поражение в упомянутом отрезке «спицы» пережили 31 января. В тот вечер подопечные Брюса Кэссиди влетели «Вашингтону» в дополнительное время (3:4).

    Но уже в следующем матче против «Кэпс» «Бостон» сумел взять реванш (5:3). В двух недавних поединках «спицы» обыграли «Филадельфию» в овертайме (4:3) и в основное время (2:1).

    Прогноз

    На победу «Рейнджерс» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.90, на ничью — 4.63, а на победу «Бостона» — 2.15.

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    Нью-Йоркский клуб после провального дерби снова оказался последним в дивизионе. Но разрыв между четвертым местом (зона плей-офф) составляет всего 2 балла.

    Дома «рейнджеры» стараются играть результативно, но не всегда у них это получается. Однако в предстоящем поединке с «Бостоном» хозяевам нужно улучшать свою реализацию и турнирное положение. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.75.

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