В матче регулярного сезона НХЛ «Вегас» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 6 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Команда из Лас-Вегаса провела пока семь матчей в регулярном сезоне и заработала 11 очков. В таблице Западного дивизиона она замыкает топ-4.

В самом начале чемпионата «Вегас» выдал неплохую серию, состоявшую из четырех поединков без поражений. Стартовала она матчем против «Анахайма» (5:2).

Во второй встрече с «утками» команда Питера Дебура оказалась сильнее в овертайме (2:1), после чего «отбросы» дважды раскатали «Аризону» (4:2; 5:2).

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Первое поражение «Вегас» потерпел от «койотов» в их третьем матче кряду (2:5). Но затем ребята Дебура еще раз победили (1:0). В последней игре клуб из Лас-Вегаса уступил «Сент-Луису» по буллитам (4:4, 1:2).

«Лос-Анджелес»

Коллектив из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в девяти поединках сезона сумел набрать всего 8 очков, из-за чего он в Западном дивизионе предпоследний.

Регулярный чемпионат начался для «Лос-Анджелеса» с трех потерь. Сперва «монархи» дважды уступили «Миннесоте» в дополнительное время (3:4; 3:4).

А затем «Кингз» оказались слабее «Колорадо» (2:3). Первую же победу команда Тодда Маклеллана добыла во второй встрече с «Колорадо» (4:2).

Далее «Лос-Анджелес» проиграл «Сент-Луису» (2:4), взял у «нот» реванш (6:3), хлопнул «Миннесоту» (2:1) и влетел ей в другом поединке, а также потерял очки во встрече с «Анахаймом» (1:3).

Прогноз

На победу «Вегаса» в этой игре букмекеры дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.78, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3.92.

Несмотря на уровень и состояние, эти клубы очень часто между собой играют результативно. В последних пяти очных матчах в НХЛ они забивали минимум 5 голов.

Кроме того, пара шайб прилетала во второй двадцатиминутке. Поэтому наши прогноз и ставка — тотал второго периода больше 1.5 с коэффициентом 2.03.