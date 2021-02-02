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    «Локомотив» разберется с «Северсталью» на ее льду?

    «Северсталь» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 2 февраля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Локомотив
    «Северсталь» — «Локомотив»: прогноз и ставка
    «Локомотив»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Северсталь» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 2 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Февраля 2021 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.08
  • Ставка!
    •

    «Северсталь»

    Череповецкий клуб в 51 игре регулярного сезона заработал 56 баллов. В турнирной таблице Западной конференции он находится на седьмой позиции.

    Пять последних матчей «Северсталь» провела в гостях. В трех выездных встречах «стальные» в итоге остались без набранных очков.

    Сперва в Уфе команда Андрея Разина крупно уступила «Салавату Юлаеву» (2:4). А затем в Екатеринбурге его подопечные разобрались с «Автомобилистом» (6:3).

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    Но после поединка с «Авто» череповецкий клуб оказался слабее «Динамо» Минск (1:2) и СКА (1:4). В недавнем матче «Северсталь» одержала верх над «Динамо» Рига (3:2).

    «Локомотив»

    Ярославцы приняли участие в 52 встречах регулярного чемпионата. За все это время они смогли насобирать 71 балл, благодаря чему и заняли третье место в Западной конференции.

    С 21 по 29 января «Локомотив» выдал неплохую серию из четырех побед кряду. В первом поединке упомянутого отрезка «железнодорожники» хлопнули «Ак Барс» в серии буллитов (3:3, 2:1).

    А после удачного выезда в Казань «Локомотив» разгромил «Сочи» в «Большом» (5:1). Вернувшись домой, подопечные Андрея Скабелки одержали верх над «Куньлунем» (3:2).

    Завершилась же небольшая серия без поражений победой над «Авангардом» в овертайме (3:2). А во второй игре с «ястребами» «Локомотив» оказался слабее (2:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Северстали» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.24, на ничью — 4.14, а на победу «Локомотива» — 1.98.

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    Пока «Северсталь» продолжает качаться из матча к матчу, демонстрируя совершенно разные результаты, команда Скабелки в последних поединках чаще выигрывала.

    Дважды ярославцы отбирали очки и у «Северстали» в текущем сезоне (5:1; 2:1). Находясь в хорошей форме. «железнодорожники» сумеют обыграть «стальных» и третий раз. Наши прогноз и ставка — победа «Локомотива» в матче с коэффициентом 1.66.

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