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    «Амур» возьмет реванш у «Салавата Юлаева»?

    «Амур» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 28 января 2021 года

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    «Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка
    «Амур» — «Салават Юлаев»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Платинум Арене» 28 января. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Января 2021 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Амур»

    В зачете Восточной конференции команда из Хабаровска застряла на девятом месте. В 49 играх «регулярки» ей удалось насобирать 40 баллов.

    С 6 по 12 января «Амур» выдал серию домашних побед, которая состояла из трех поединков. На «Платинум Арене» «тигры» обыграли «Барыс» (5:1) и дважды «Куньлунь» (5:4; 3:1).

    Затем ребята Сергея Светлова отправились в Казахстан, где еще раз зарубились с «Барсом». Эту встречу хабаровчане проиграли (2:3). А позже была победа над «Куньлунем» в овертайме (3:2).

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    В своем следующем гостевом матче «Амур» уступил ЦСКА. Вернувшись в родные стены, хабаровчане потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (1:2).

    «Салават Юлаев»

    Уфимская команда провела уже 51 матч в «регулярке». В ходе этих поединков она заработала 65 очков и поднялась на четвертое место в Восточной конференции.

    Пять из шести последних поединков «Салават Юлаев» провел в разъездах. Трижды на чужих аренах уфимцы победили. Сперва в Новосибирске гости хлопнули «Сибирь» (3:1).

    А в следующей игре «юлаевцы» разгромили «Барыс» (6:3). Позже было поражение от «Металлурга» Мг (2:3) и домашняя победа над «Северсталью» (4:2).

    В очередном гостевом матче «Салават Юлаев» влетел «Трактору» в дополнительное время (1:2). В своей последней встрече ребята Томи Ламсы переиграли «Амур» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Амура» в предстоящем поединке букмекеры предлагают поставить за 3.19, на ничью — за 4.20, а на победу «Салавата Юлаева» — за 1.98.

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    В их очной встрече 26 числа «Амур» был неплох. Команда Светлова нанесла 46 бросков в створ, но реализовала только 2.17% шансов. Уфимцы же пробили 27 раз и дважды отличились.

    В грядущем матче «тигры» также не будут сдаваться и попробуют улучшить собственные показатели у чужих ворот. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 2 с коэффициентом 1.78.

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