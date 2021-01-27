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    Встреча в Минске порадует результативностью?

    «Динамо» Минск — «Торпедо». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 27 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на Торпедо
    «Динамо» Минск — «Торпедо»: прогноз и ставка
    Зак Митчелл
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «Минск-Арене» 27 января. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Января 2021 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 19:10 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Динамо» Минск

    Белорусский клуб в Западной конференции замыкает пятерку лидеров. За 48 матчей «регулярки» он сумел заработать 57 очков.

    Недавно «Динамо» Минск проиграло три встречи кряду в основное время. Отрезок из осечек начался матчем против «Динамо» Москва на «ВТБ Арене» (0:2).

    Затем у себя дома «зубры» влетели «Металлургу» Мг (2:4) и «Автомобилисту» (1:2). А прервать серию потерь коллективу Крэйга Вудкрофта удалось благодаря победе над «Северсталью» по буллитам (1:1, 2:1).

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    Далее «Динамо» Минск встретилось с «Сочи» в «Большом». Там гости из Белоруссии выиграли в овертайме (3:2). А в последнем матче «зубры» вновь хлопнули «Северсталь» (2:1).

    «Торпедо»

    Команда из Нижнего Новгорода провела уже 50 игр в «регулярке». В этих поединках она набрала 57 очков и заняла седьмое место в Восточной конференции.

    Четыре встречи из пяти последних «Торпедо» провело в разъездах. Три раза «автозаводцы» проиграли. Но сперва в Балашихе гости победили «Авангард» (5:3).

    Затем в столице нижегородцы влетели «Динамо» Москва (3:5). А через пару дней подопечные Дэвида Немировски в Казани не справились с «Ак Барсом» (0:2).

    Вернувшись в родные стены, «Торпедо» спокойно разнесло «Нефтехимик» (7:1), а в очередном матче на чужой арене «автозаводцы» проиграли «Спартаку» в овертайме (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Минск в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.53, на ничью — 4.20, а на победу «Торпедо» — 2.36.

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    Игры между двумя клубами, у которых не все идеально в обороне, получаются голевыми. В 10 встречах кряду соперники на двоих забрасывали 5+ шайб.

    В 8 поединках упомянутого отрезка общее количество голов превышало отметку в 5.5. От грядущего матча вполне логично ожидать повторения такого сценария. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.58.

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