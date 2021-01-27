В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «Минск-Арене» 27 января. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Белорусский клуб в Западной конференции замыкает пятерку лидеров. За 48 матчей «регулярки» он сумел заработать 57 очков.

Недавно «Динамо» Минск проиграло три встречи кряду в основное время. Отрезок из осечек начался матчем против «Динамо» Москва на «ВТБ Арене» (0:2).

Затем у себя дома «зубры» влетели «Металлургу» Мг (2:4) и «Автомобилисту» (1:2). А прервать серию потерь коллективу Крэйга Вудкрофта удалось благодаря победе над «Северсталью» по буллитам (1:1, 2:1).

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Далее «Динамо» Минск встретилось с «Сочи» в «Большом». Там гости из Белоруссии выиграли в овертайме (3:2). А в последнем матче «зубры» вновь хлопнули «Северсталь» (2:1).

«Торпедо»

Команда из Нижнего Новгорода провела уже 50 игр в «регулярке». В этих поединках она набрала 57 очков и заняла седьмое место в Восточной конференции.

Четыре встречи из пяти последних «Торпедо» провело в разъездах. Три раза «автозаводцы» проиграли. Но сперва в Балашихе гости победили «Авангард» (5:3).

Затем в столице нижегородцы влетели «Динамо» Москва (3:5). А через пару дней подопечные Дэвида Немировски в Казани не справились с «Ак Барсом» (0:2).

Вернувшись в родные стены, «Торпедо» спокойно разнесло «Нефтехимик» (7:1), а в очередном матче на чужой арене «автозаводцы» проиграли «Спартаку» в овертайме (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Минск в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.53, на ничью — 4.20, а на победу «Торпедо» — 2.36.

Игры между двумя клубами, у которых не все идеально в обороне, получаются голевыми. В 10 встречах кряду соперники на двоих забрасывали 5+ шайб.

В 8 поединках упомянутого отрезка общее количество голов превышало отметку в 5.5. От грядущего матча вполне логично ожидать повторения такого сценария. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.58.