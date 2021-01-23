«Питтсбург» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч НХЛ 23 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 23 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

За 4 матча команда из Питтсбурга получила 4 очка. В турнирной таблице Восточного дивизиона она занимает пятое место.

Старт сезона «Питтсбург», безусловно, провалил. В двух матчах с принципиальным соперником «пингвины» слились с крупным счетом. Оба раза они уступили «Филадельфии» с разницей в 3 шайбы (3:6; 2:5).

Однако после этих встреч «Пенс» зарубились с «Вашингтоном». В дебютном поединке против «Кэпс» команда Майка Салливана оказалась сильнее в серии буллитов (3:3, 1:0).

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Вторая игра была не менее напряженной и результативной. Она снова перешагнула за час противостояния. И в овертайме Кросби вырвал у столичных победу (5:4).

«Рейнджерс»

Коллектив из Нью-Йорка успел провести три встречи, в ходе которых он набрал всего 2 очка. В таблице Восточного дивизиона команда расположилась на седьмой позиции.

На старте сезона «Рейнджерс» дважды бились за Нью-Йорк в дерби с «Айлендерс». Оба поединка прошли в «Мэдисон Сквер Гарден». В первом клуб из Манхэттена был разгромлен (0:4).

Во втором же матче мотивированная команда Дэвида Куинна гораздо лучше смотрелась в нападении, нанесла 32 броска в створ, реализовав 15.63% возможностей. Благодаря этому «синерубашечники» дали достойную ответку (5:0).

Третий домашний матч «Рейнджерс» провели против «Нью-Джерси». Очередная игра этих команд получилась результативной, однако полсотни ударов «рейнджеров» не хватило для победы (3:4).

Прогноз и ставка

Победа «Питтсбурга» в предстоящем матче оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.82, а на победу «Рейнджерс» — 2.99.

В двух недавних играх в «регулярке» нью-йоркский клуб очень часто бил по воротам и сумел забросить 8 шайб суммарно. Средняя реализация команды Куинна в упомянутых встречах составила 10.82%.

«Питтсбург» же на данный момент является худшим в Восточном дивизионе по защите (18 пропущенных). С такой игрой в обороне они рискуют получить от гостей несколько голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 с коэффициентом 1.70.