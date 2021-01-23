«Даллас» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч НХЛ 23 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 23 января. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Из-за проблем с коронавирусом техасский клуб из Далласа пока не играл в текущем сезоне. Но от остальных в Западном дивизионе он отстал не сильно.

А вот минувший год оказался для «Далласа» действительно удачным. Сперва в «регулярке» «звезды» успели провести 69 матчей и заняли четвертое место в Западной конференции с 82 баллами в копилке.

А во время возобновления сезона команда под руководством Рика Боунесса провела три поединка в группе «Запада». Там техасцы оказались третьими.

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В плей-офф «Даллас» проделал долгий путь и сумел затащить финал Западной конференции, хлопнув «Вегас» — 1:4 в серии. В финале Кубка Стэнли «шерифы» уступили «Тампе» — 2:4.

«Нэшвилл»

Коллектив из Нэшвилла в текущем сезоне успел сыграть трижды. За эти матчи команда получила 4 балла, а в таблице Центрального дивизиона она расположилась в топ-3.

Два стартовых поединка «Нэшвилл» провел против «Коламбуса». В первой игре «Предс» не особо превосходили «мундиров», но реализовав 8.57% созданных возможностей, хозяева добыли нужный результат (3:1).

Во втором матче «Смэшвилл» бил реже соперника (33:44 по ударам), однако ребята Джона Хайнса оказались точнее. Превратив 15.15% моментов в голы, «хищники» разгромили «Коламбус» (5:2).

В третьем матче «Нэшвилл» сразился с «Каролиной». В этой игре «Предаторз» были не так точны и не сдержали соперников у своих ворот. В итоге команда Хайнса потерпела первое поражение (2:4).

Прогноз и ставка

Победа «Далласа» в предстоящем матче оценивается в 2.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Нэшвилла» — 2.31.

В этот сезон финалисты Кубка Стэнли входят не в лучшем расположении духа. Грядущую встречу пропустят минимум 11 хоккеистов «Далласа».

А играть «звездам» предстоит с мощным соперником, который может обернуть в свою пользу подобные проблемы. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» в матче за 1.84.