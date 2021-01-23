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    «Нэшвилл» воспользуется потерями «Далласа»?

    «Даллас» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч НХЛ 23 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Даллас Старз Прогнозы на Нэшвилл Предаторз
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Нэшвилл»
    Брэд Ричардсон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 23 января. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Января 2021 года
    Даллас
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    •  Даллас 04:30 Нэшвилл Нэшвилл
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
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    «Даллас»

    Из-за проблем с коронавирусом техасский клуб из Далласа пока не играл в текущем сезоне. Но от остальных в Западном дивизионе он отстал не сильно.

    А вот минувший год оказался для «Далласа» действительно удачным. Сперва в «регулярке» «звезды» успели провести 69 матчей и заняли четвертое место в Западной конференции с 82 баллами в копилке.

    А во время возобновления сезона команда под руководством Рика Боунесса провела три поединка в группе «Запада». Там техасцы оказались третьими.

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    В плей-офф «Даллас» проделал долгий путь и сумел затащить финал Западной конференции, хлопнув «Вегас» — 1:4 в серии. В финале Кубка Стэнли «шерифы» уступили «Тампе» — 2:4.

    «Нэшвилл»

    Коллектив из Нэшвилла в текущем сезоне успел сыграть трижды. За эти матчи команда получила 4 балла, а в таблице Центрального дивизиона она расположилась в топ-3.

    Два стартовых поединка «Нэшвилл» провел против «Коламбуса». В первой игре «Предс» не особо превосходили «мундиров», но реализовав 8.57% созданных возможностей, хозяева добыли нужный результат (3:1).

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    • Во втором матче «Смэшвилл» бил реже соперника (33:44 по ударам), однако ребята Джона Хайнса оказались точнее. Превратив 15.15% моментов в голы, «хищники» разгромили «Коламбус» (5:2).

    В третьем матче «Нэшвилл» сразился с «Каролиной». В этой игре «Предаторз» были не так точны и не сдержали соперников у своих ворот. В итоге команда Хайнса потерпела первое поражение (2:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Далласа» в предстоящем матче оценивается в 2.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Нэшвилла» — 2.31.

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    В этот сезон финалисты Кубка Стэнли входят не в лучшем расположении духа. Грядущую встречу пропустят минимум 11 хоккеистов «Далласа».

    А играть «звездам» предстоит с мощным соперником, который может обернуть в свою пользу подобные проблемы. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» в матче за 1.84.

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