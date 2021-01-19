«Филадельфия» — «Баффало». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 19 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Баффало». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 19 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Филадельфия» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

В паре стартовых матчей клуб из штата Пенсильвания заработал 4 очка, благодаря чему он пока лидирует в таблице Восточного дивизиона.

На начале сезона болельщики насладились противостоянием с «Питтсбургом». В обоих матчах «Флайерз» победили крупно. Дебютная встреча закончилась со счетом — 6:3.

Во второй игре команда Алена Виньо также оформила фору в 3 шайбы — 5:2. В этом матче «летчики» были хуже в атаке, но показали солидный процент реализации — 25% (5 ударов из 20).

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Сезон 2019/20 «Филадельфия» закончила четвертой в Западной конференции, а в плей-офф она сдала четвертьфинал «Айлендерс» только в седьмом матче серии — 3:4.

«Баффало»

В начале сезона коллектив из Буффало остался без набранных баллов. Поэтому с нулем команда пока идет в нижней части Восточного дивизиона.

Первые две встречи в календаре «регулярки» «Баффало» провел с «Вашингтоном». В дебютном поединке «мечи» бились достойно, но все же потерпели поражение — 4:6.

Более скромно «Себс» уступили столичному клубу во второй игре — 1:2. В этом матче ребята Ральфа Крюгера настреляли на десяток больше ударов в створ (31), чем «Кэпс», однако реализовать удалось только 3.23% шансов.

Минувший регулярный сезон «Баффало» провел неудачно. Команда Ральфа Крюгера финишировала 13-й в Восточной конференции и не попала в плей-офф.

Прогноз и ставка

На победу «Филадельфии» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.52, а на победу «Баффало» — 3.10.

В играх против тяжеловесов НХЛ «Баффало» теряется. Да, команда пытается биться до конца, однако в итоге ей что-то всегда мешает надежнее действовать в защите.

Неудачно для «Себс» закончились и четыре последних матча с «летчиками». В тех встречах «мечи» уступили (2:6; 2:5; 1:6 и 1:3). Трудно представить, что сильный коллектив Виньо дома испортит такую красивую статистику. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» в матче за 1.64.