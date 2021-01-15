«Виннипег» — «Калгари». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч НХЛ 15 января 2021 года

«Виннипег»
Канадская команда из Виннипега, провинция Манитоба, прошлый регулярный сезон закончила на девятом месте в зачете «Запада». В 71 матче она заработала 80 баллов.
В конце регулярки «Виннипег» выстрелил тремя убедительными победами в четырех матчах. В тех поединках «Джетс» хлопнули «Баффало» (3:1), «Вегас» (4:2), «Аризону» (4:2) и «Эдмонтон» (4:2).
А в плей-офф коллектив Пола Мориса сразился именно с «Калгари». В серии до трех побед «воздушная армия» потерпела три поражения, из-за чего быстро попрощалась с турниром.
В первой игре с «Калгари» «Виннипег» влетел крупно (1:4), но затем он выровнял положение (3:2). В двух финальных встречах «Джетс» снова были разгромлены (2:6; 0:4).
«Калгари»
Коллектив из города Калгари, провинция Альберта, Канада, в минувшем сезоне финишировал восьмым в таблице Западной конференции. В 70 играх команда набрала 79 баллов.
Затем в плей-офф она попала на «Виннипег». В трех встречах «Калгари» был хорош. «Огоньки» без особых проблем разобрались с соперниками, забивая 4+ шайбы за матч. Благодаря этому они спокойно вытащили серию — 3:1.
С реальными трудностями «Калгари» встретился в 1/8 финала Кубка Стэнли. В противостоянии с «Далласом» дело дошло до шести поединков.
В дебютной игре «Флеймз» даже победили (3:2), но затем подопечные Джеффа Уорда чаще уступали и в итоге слили серию «звездам» со счетом 2:4.
Прогноз и ставка
На победу «Виннипега» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.53, на ничью — 4.26, а на победу «Калгари» — 2.50.
В одном из канадских дерби «Флеймз» против «Виннипега» в последних матчах играли удачно и забивали оппонентам много.
Команда Джеффа Уорда с большими амбициями на новый сезон постарается удачно стартовать и огорчить «Джетс», как это было в недавнем плей-офф. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Калгари» больше 2.5 за 1.78.