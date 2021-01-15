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    «Спартак» — «Йокерит». Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч КХЛ 15 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Йокерит
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Йокерит»
    «Спартак»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 15 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Января 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Спартак»

    После 46 сыгранных матчей в регулярном сезоне «народная команда» имеет 50 очков в резерве. Благодаря этому она находится на седьмом месте в таблице «Запада».

    В конце прошлого года «Спартак» потерпел два разгромных поражения. В этих матчах красно-белые крупно влетели «Динамо» Москва (0:6) и зачем-то уступили «Динамо» Рига (2:5).

    В первой январской встрече подопечные Олега Знарка также остались без очков. В гостевом противостоянии с «Металлургом» Мг «гладиаторы» были слабее — 3:4.

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    Но затем «Спартак» выбил три из трех, победив «Трактор» (6:2), «Йокерит» (4:1) и «Локомотив» (4:3). А в недавнем матче московский клуб минимально уступил «Автомобилисту» (0:1).

    «Йокерит»

    Финский клуб из города Хельсинки сумел ворваться в пятерку лидеров Западной конференции. Сейчас на счету «джокеров» имеется 51 балл, добытый в 42 играх.

    Новый год «Йокерит» начал не очень удачно. В шести матчах «шуты» победили всего пару раз. В первом поединке 2021-го финны уступили ЦСКА в дополнительное время (4:5).

    А через пару дней после осечки в Москве подопечные Лаури Марьямяки разгромили «Сочи» в «Большом» (5:0). В дебютной домашней встрече клуб из города Хельсинки был разгромлен «Спартаком» (1:4).

    Затем «Йокерит» одержал верх над «Автомобилистом» (3:2), однако позже получил от «Авто» ответку (2:3). В последней игре «шуты» не справились с «Нефтехимиком» в овертайме (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Спартака» оценивается в 2.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Йокерита» — 2.51.

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    Между собой две эти команды привыкли рубиться результативно. Если посмотреть на последние десять матчей, то в каждой игре соперники стабильно забивали 4+ гола.

    В восьми случаях парочка шайб залетала уже в первой двадцатиминутке. Голевую перестрелку стоит ждать и от предстоящего поединка, где обе стороны имеют турнирную мотивацию. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 за 2.14.

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