«Спартак» — «Йокерит». Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч КХЛ 15 января 2021 года

«Спартак»
После 46 сыгранных матчей в регулярном сезоне «народная команда» имеет 50 очков в резерве. Благодаря этому она находится на седьмом месте в таблице «Запада».
В конце прошлого года «Спартак» потерпел два разгромных поражения. В этих матчах красно-белые крупно влетели «Динамо» Москва (0:6) и зачем-то уступили «Динамо» Рига (2:5).
В первой январской встрече подопечные Олега Знарка также остались без очков. В гостевом противостоянии с «Металлургом» Мг «гладиаторы» были слабее — 3:4.
Но затем «Спартак» выбил три из трех, победив «Трактор» (6:2), «Йокерит» (4:1) и «Локомотив» (4:3). А в недавнем матче московский клуб минимально уступил «Автомобилисту» (0:1).
«Йокерит»
Финский клуб из города Хельсинки сумел ворваться в пятерку лидеров Западной конференции. Сейчас на счету «джокеров» имеется 51 балл, добытый в 42 играх.
Новый год «Йокерит» начал не очень удачно. В шести матчах «шуты» победили всего пару раз. В первом поединке 2021-го финны уступили ЦСКА в дополнительное время (4:5).
А через пару дней после осечки в Москве подопечные Лаури Марьямяки разгромили «Сочи» в «Большом» (5:0). В дебютной домашней встрече клуб из города Хельсинки был разгромлен «Спартаком» (1:4).
Затем «Йокерит» одержал верх над «Автомобилистом» (3:2), однако позже получил от «Авто» ответку (2:3). В последней игре «шуты» не справились с «Нефтехимиком» в овертайме (2:3).
Прогноз и ставка
Победа «Спартака» оценивается в 2.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Йокерита» — 2.51.
Между собой две эти команды привыкли рубиться результативно. Если посмотреть на последние десять матчей, то в каждой игре соперники стабильно забивали 4+ гола.
В восьми случаях парочка шайб залетала уже в первой двадцатиминутке. Голевую перестрелку стоит ждать и от предстоящего поединка, где обе стороны имеют турнирную мотивацию. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 за 2.14.