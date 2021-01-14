«Сибирь» — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 14 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 14 января. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

Команда из Новосибирска после 45 матчей регулярного первенства находится на девятом месте в Восточной конференции с 42 баллами в резерве.

Совсем недавно «Сибирь» была в гостевом турне, в ходе которого она провела четыре поединка на чужих аренах. В одной из таких встреч «снеговики» одержали верх над «Барысом» (3:1).

После удачного выезда в Нур-Султан сибиряки отправились в Нижнекамск, где были разгромлены «Нефтехимиком» (0:3). Позже команда Николая Заварухина уступила «Локомотиву» (2:3).

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Далее «Сибирь» в Мытищах разнесла «Куньлунь» (6:1), после чего наконец-то вернулась домой. Но в родных стенах «снеговики» потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (1:3).

«Куньлунь»

Китайский клуб в зачете «Востока» идет предпоследним. В 43 матчах регулярного первенства пекинцы смогли набрать 42 балла.

Под занавес 2020-го «Куньлунь» добыл две победы кряду. В одном из выигранных матчей «драконы» в Мытащих одержали верх над «Трактором» (4:3).

А в последнем поединке минувшего года команда Алексея Ковалева хлопнула «Авангард» по буллитам (3:3, 2:1). Однако в 2021-м китайски клуб только проигрывает.

В Мытищах «Куньлунь» крупно влетел «Северстали» (2:4) и был разгромлен «Сибирью» (1:6). В последних поединках «красная звезда» дважды уступила «Амуру» (4:5; 1:3).

Прогноз и ставка

На победу «Сибири» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью — 4.84, а на победу «Куньлуня» — 4.92.

Безусловно, с полосой без побед «Куньлуню» будет трудно прийти в себя в гостевом поединке. Но ребята Ковалева все же стараются хоть что-то показать впереди.

В шести матчах из десяти последних «драконы» забивали в ворота разных по силе команд 2+ шайбы. Свои моменты китайский коллектив реализует и в игре с не самой лучшей обороной сибиряков. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 1.5 за 1.73.