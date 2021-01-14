«Эдмонтон» — «Ванкувер». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч НХЛ 14 января 2021 года

«Эдмонтон»
Канадский клуб из Эдмонтона, провинция Альберта, сыграл в минувшем сезоне регулярки в 71 матче. В турнирной таблице Западной конференции команда заняла в итоге пятое место.
Во всех этих поединках «Эдмонтон» смог заработать 83 зачетных балла. В 37 матчах канадцы выиграли, в 31 встрече «Ойлерз» добыли нужный результат в основное время.
После возобновления сезона 2019/20 команда Дэйва Типпетта в 1/16 финала Кубка Стэнли сразилась с «Чикаго». В стартовой игре серии канадцы уступили (4:6).
Далее «Эдмонтон» одержал верх над «Блэкхокс» (6:3), но в двух решающих матчах «Ойлерз» потерпели поражения (3:4; 2:3) и закончили свой сезон.
«Ванкувер»
Команда из Ванкувера, провинция Британская Колумбия, Канада, смогла завершить регулярный сезон на седьмом месте в таблице Восточной конференции.
Тогда «Ванкувер» успел принять участие в 69 матчах, в ходе которых «Накс» заработали 78 очков. В 36 встречах канадцы победили, 27 игр они затащили в основное время.
В плей-офф «Ванкувер» встретился с «Миннесотой». На стадии 1/16 «Накерс» добыли три победы кряду и получили уверенное превосходство в серии — 3:1.
В 1/8 финала команда Трэвиса Грина сразилась с «Сент-Луисом». Противостояние продлилось 6 матчей, в которых канадцы четырежды победили — 4:2. А в четвертьфинале «Ванкувер» не выдержал напряженной рубки с «Вегасом» и слился в седьмом поединке серии — 3:4.
Прогноз и ставка
На победу «Эдмонтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 3.92, а на победу «Ванкувера» — 2.66.
Равные по силе команды из Канады между собой часто проводят результативные матчи. В девяти поединках из десяти недавних они забивали минимум 5 голов.
Поэтому есть смысл ожидать голевой перестрелки и на старте сезона, где хозяева постараются добыть очки в родных стенах. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.35.