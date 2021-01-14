«Эдмонтон» — «Ванкувер». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч НХЛ 14 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Ванкувер». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» 14 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Эдмонтон» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Канадский клуб из Эдмонтона, провинция Альберта, сыграл в минувшем сезоне регулярки в 71 матче. В турнирной таблице Западной конференции команда заняла в итоге пятое место.

Во всех этих поединках «Эдмонтон» смог заработать 83 зачетных балла. В 37 матчах канадцы выиграли, в 31 встрече «Ойлерз» добыли нужный результат в основное время.

После возобновления сезона 2019/20 команда Дэйва Типпетта в 1/16 финала Кубка Стэнли сразилась с «Чикаго». В стартовой игре серии канадцы уступили (4:6).

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Далее «Эдмонтон» одержал верх над «Блэкхокс» (6:3), но в двух решающих матчах «Ойлерз» потерпели поражения (3:4; 2:3) и закончили свой сезон.

«Ванкувер»

Команда из Ванкувера, провинция Британская Колумбия, Канада, смогла завершить регулярный сезон на седьмом месте в таблице Восточной конференции.

Тогда «Ванкувер» успел принять участие в 69 матчах, в ходе которых «Накс» заработали 78 очков. В 36 встречах канадцы победили, 27 игр они затащили в основное время.

В плей-офф «Ванкувер» встретился с «Миннесотой». На стадии 1/16 «Накерс» добыли три победы кряду и получили уверенное превосходство в серии — 3:1.

В 1/8 финала команда Трэвиса Грина сразилась с «Сент-Луисом». Противостояние продлилось 6 матчей, в которых канадцы четырежды победили — 4:2. А в четвертьфинале «Ванкувер» не выдержал напряженной рубки с «Вегасом» и слился в седьмом поединке серии — 3:4.

Прогноз и ставка

На победу «Эдмонтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 3.92, а на победу «Ванкувера» — 2.66.

Равные по силе команды из Канады между собой часто проводят результативные матчи. В девяти поединках из десяти недавних они забивали минимум 5 голов.

Поэтому есть смысл ожидать голевой перестрелки и на старте сезона, где хозяева постараются добыть очки в родных стенах. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.35.