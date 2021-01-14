ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио АгуэроТрансферный дайджест. 5-11 января Роналду провел невзрачный матч «Ювентус» и Роналду не впечатляют перед битвой с «Интером» Карлос ВинисиусДискошар и 24 минуты интриги. Как «Тоттенхэм» съездил в гости к команде восьмого дивизиона
  • 14:43
    • Кудерметова вышла в финал турнира в Абу-Даби, обыграв в 1/2 финала украинку Костюк
  • 11:48
    • Новый сезон «Формулы-1» начнется со второго этапа в Бахрейне
  • 11:15
    • СМИ: «Трабзонспор» хочет арендовать у ЦСКА Гайча
  • 10:28
    • Уткин назвал фото Смолова с Шевченко лучшим за последние пять лет
  • 08:28
    • «Милуоки» обыграл «Орландо», «Вашингтон» разгромил «Финикс»
  • 07:31
    • Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS
  • 06:59
    • ЦСКА согласовал контракт с хавбеком «Ниццы»
    Все новости спорта

    Как начнет новый сезон «Эдмонтон» у себя дома?

    «Эдмонтон» — «Ванкувер». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч НХЛ 14 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Ванкувер Кэнакс
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Ванкувер»
    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Ванкувер». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» 14 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Эдмонтон» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 14 Января 2021 года
    Эдмонтон
  • НХЛ
    •  Эдмонтон 06:00 Ванкувер Ванкувер
  • Кубок Стэнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    «Эдмонтон»

    Канадский клуб из Эдмонтона, провинция Альберта, сыграл в минувшем сезоне регулярки в 71 матче. В турнирной таблице Западной конференции команда заняла в итоге пятое место.

    Во всех этих поединках «Эдмонтон» смог заработать 83 зачетных балла. В 37 матчах канадцы выиграли, в 31 встрече «Ойлерз» добыли нужный результат в основное время.

    После возобновления сезона 2019/20 команда Дэйва Типпетта в 1/16 финала Кубка Стэнли сразилась с «Чикаго». В стартовой игре серии канадцы уступили (4:6).

    Все прогнозы на НХЛ

    Далее «Эдмонтон» одержал верх над «Блэкхокс» (6:3), но в двух решающих матчах «Ойлерз» потерпели поражения (3:4; 2:3) и закончили свой сезон.

    «Ванкувер»

    Команда из Ванкувера, провинция Британская Колумбия, Канада, смогла завершить регулярный сезон на седьмом месте в таблице Восточной конференции.

    Тогда «Ванкувер» успел принять участие в 69 матчах, в ходе которых «Накс» заработали 78 очков. В 36 встречах канадцы победили, 27 игр они затащили в основное время.

    В плей-офф «Ванкувер» встретился с «Миннесотой». На стадии 1/16 «Накерс» добыли три победы кряду и получили уверенное превосходство в серии — 3:1.

    В 1/8 финала команда Трэвиса Грина сразилась с «Сент-Луисом». Противостояние продлилось 6 матчей, в которых канадцы четырежды победили — 4:2. А в четвертьфинале «Ванкувер» не выдержал напряженной рубки с «Вегасом» и слился в седьмом поединке серии — 3:4.

    Прогноз и ставка

    На победу «Эдмонтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 3.92, а на победу «Ванкувера» — 2.66.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Равные по силе команды из Канады между собой часто проводят результативные матчи. В девяти поединках из десяти недавних они забивали минимум 5 голов.

    Поэтому есть смысл ожидать голевой перестрелки и на старте сезона, где хозяева постараются добыть очки в родных стенах. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.35.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Рига — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Гранада — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лутон — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт Ф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Борнмут — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.98
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Кьеза стал героем матча
  • «Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков
    • 20:48 07/01/2021     Сборная России впервые с 2018 года осталась без медалей МЧМ
  • Российский провал и североамериканский триумф
    • 12:46 06/01/2021     «Манчестер Сити» в четвертый раз кряду вышел в финал Кубка лиги
  • Манчестер — синий. «Сити» уложил «Юнайтед» даже вторым составом
    • 11:48 07/01/2021
    «Эдмонтон» — «Ванкувер» 12.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.35.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры