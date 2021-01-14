ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио АгуэроТрансферный дайджест. 5-11 января Роналду провел невзрачный матч «Ювентус» и Роналду не впечатляют перед битвой с «Интером» Карлос ВинисиусДискошар и 24 минуты интриги. Как «Тоттенхэм» съездил в гости к команде восьмого дивизиона
  • 14:43
    • Кудерметова вышла в финал турнира в Абу-Даби, обыграв в 1/2 финала украинку Костюк
  • 11:48
    • Новый сезон «Формулы-1» начнется со второго этапа в Бахрейне
  • 11:15
    • СМИ: «Трабзонспор» хочет арендовать у ЦСКА Гайча
  • 10:28
    • Уткин назвал фото Смолова с Шевченко лучшим за последние пять лет
  • 08:28
    • «Милуоки» обыграл «Орландо», «Вашингтон» разгромил «Финикс»
  • 07:31
    • Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS
  • 06:59
    • ЦСКА согласовал контракт с хавбеком «Ниццы»
    Все новости спорта

    Сколько шайб «Колорадо» забросит в сетку «Сент-Луиса»?

    «Колорадо» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 14 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Сент-Луис Блюз
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Сент-Луис»
    Нэтан Маккиннон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» будет принимать «Сент-Луис». Матч пройдет на «Болл Арене» 14 января. Начало встречи — в 06:30 мск. «Колорадо» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 14 Января 2021 года
    Колорадо
  • НХЛ
    •  Колорадо 06:30 Сент-Луис Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Колорадо»

    В регулярном первенстве 2019/20 команде из Денвера, штат Колорадо, удалось занять второе место в таблице Западной конференции, набрав 92 балла в 70 играх.

    Среди всех клубов «Запада» у «Колорадо» был лучший показатель в атаке — 237 голов. Позже в группе Западной конференции «Эвс» также финишировали вторыми.

    В 1/8 финала Кубка Стэнли «Колорадо» встретился с «Аризоной». Это противостояние продлилось всего 5 матчей. В четырех поединках клуб из Денвера победил и легко взял верх в серии — 4:1.

    Все прогнозы на НХЛ

    А в четвертьфинале команда Джареда Беднара попала на «Даллас». В зарубе с будущими финалистами «Колорадо» выиграл трижды, но в седьмом матче серии он уступил в овертайме (4:5) и в итоге потерпел поражение на этой стадии с общим счетом — 3:4.

    «Сент-Луис»

    Команда из Сент-Луиса, штат Миссури, приняла участие в 71 поединке регулярного сезона. Набрав 94 балла, она оказалась первой в таблице Западной конференции.

    Затем «Сент-Луис» трижды сыграл в группе «Запада». Но в трех матчах он уступил «Колорадо» (1:2), «Вегасу» (4:6) и «Далласу» по буллитам (1:1, 0:1), из-за чего оказался в квартете последним.

    В плей-офф Кубка Стэнли команда Крейга Беруби сразилась с «Ванкувером». Противостояние этих клубов дошло до шести матчей. Сперва «ноты» уступили в основное время (2:5) и в овертайме (3:4).

    Затем «Сент-Луис» сравнялся в серии благодаря победам (3:2 в дополнительное время и 3:1 — после часа игры). В решающих поединках команда дважды была слабее (3:4; 2:6), из-за чего она закончила сезон на стадии 1/8.

    Прогноз и ставка

    На победу «Колорадо» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.12, а на победу «Сент-Луиса» — 2.98.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Против «Сент-Луиса» «Эвс» в минувшем сезоне регулярки дома сыграли удачно. Ребята Беднара добыли победы, забивая минимум 5 голов (7:3; 5:3).

    В дебютном матче нового розыгрыша НХЛ хозяевам вполне под силу повторить что-то подобное. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Колорадо» больше 2.5 за 1.64.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Рига — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Гранада — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лутон — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт Ф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Борнмут — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.98
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Кьеза стал героем матча
  • «Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков
    • 20:48 07/01/2021     Сборная России впервые с 2018 года осталась без медалей МЧМ
  • Российский провал и североамериканский триумф
    • 12:46 06/01/2021     «Манчестер Сити» в четвертый раз кряду вышел в финал Кубка лиги
  • Манчестер — синий. «Сити» уложил «Юнайтед» даже вторым составом
    • 11:48 07/01/2021
    «Колорадо» — «Сент-Луис» 12.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.64.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры