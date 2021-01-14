«Колорадо» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 14 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» будет принимать «Сент-Луис». Матч пройдет на «Болл Арене» 14 января. Начало встречи — в 06:30 мск. «Колорадо» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

В регулярном первенстве 2019/20 команде из Денвера, штат Колорадо, удалось занять второе место в таблице Западной конференции, набрав 92 балла в 70 играх.

Среди всех клубов «Запада» у «Колорадо» был лучший показатель в атаке — 237 голов. Позже в группе Западной конференции «Эвс» также финишировали вторыми.

В 1/8 финала Кубка Стэнли «Колорадо» встретился с «Аризоной». Это противостояние продлилось всего 5 матчей. В четырех поединках клуб из Денвера победил и легко взял верх в серии — 4:1.

Все прогнозы на НХЛ

А в четвертьфинале команда Джареда Беднара попала на «Даллас». В зарубе с будущими финалистами «Колорадо» выиграл трижды, но в седьмом матче серии он уступил в овертайме (4:5) и в итоге потерпел поражение на этой стадии с общим счетом — 3:4.

«Сент-Луис»

Команда из Сент-Луиса, штат Миссури, приняла участие в 71 поединке регулярного сезона. Набрав 94 балла, она оказалась первой в таблице Западной конференции.

Затем «Сент-Луис» трижды сыграл в группе «Запада». Но в трех матчах он уступил «Колорадо» (1:2), «Вегасу» (4:6) и «Далласу» по буллитам (1:1, 0:1), из-за чего оказался в квартете последним.

В плей-офф Кубка Стэнли команда Крейга Беруби сразилась с «Ванкувером». Противостояние этих клубов дошло до шести матчей. Сперва «ноты» уступили в основное время (2:5) и в овертайме (3:4).

Затем «Сент-Луис» сравнялся в серии благодаря победам (3:2 в дополнительное время и 3:1 — после часа игры). В решающих поединках команда дважды была слабее (3:4; 2:6), из-за чего она закончила сезон на стадии 1/8.

Прогноз и ставка

На победу «Колорадо» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.12, а на победу «Сент-Луиса» — 2.98.

Против «Сент-Луиса» «Эвс» в минувшем сезоне регулярки дома сыграли удачно. Ребята Беднара добыли победы, забивая минимум 5 голов (7:3; 5:3).

В дебютном матче нового розыгрыша НХЛ хозяевам вполне под силу повторить что-то подобное. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Колорадо» больше 2.5 за 1.64.