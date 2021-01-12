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    Выберется ли СКА из полосы поражений?

    СКА — «Сочи». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч КХЛ 12 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Сочи
    Прогноз и ставки на СКА — «Сочи»
    Евгений Тимкин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Сочи». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 12 января. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Января 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Сочи Сочи
  • Сочи
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.27
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  • 7.00
  • 2
  • 8.20
  • Ставка!
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    СКА

    Команда из Санкт-Петербурга уже сыграла в 45 поединках регулярки. В ходе этих матчей она накопила 60 очков, благодаря чему занимает второе место в зачете «Запада».

    Однако сейчас СКА немного сбавил обороты. Последняя победа была добыта питерцами 28 декабря. И это была встреча как раз с «Сочи». Тогда в «Большом» гости не оставили «леопардам» ни единого шанса — 4:1.

    В четырех других поединках ребята Валерия Брагина только проигрывают. В финальном матче прошлого года «армейцы» на «Хартвалл Арене» оказались слабее «Йокерита» (1:2).

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    Далее СКА в Белоруссии влетел «Динамо» Минск в дополнительное время (3:4), а затем в Ярославле питерцы были разгромлены «Локо» (1:4). Уступила команда Брагина и в армейском дерби ЦСКА в овертайме (2:3).

    «Сочи»

    Хоккейный клуб из Краснодарского края уже давно застрял на десятом месте в таблице Западной конференции. В 45 поединках команда заработала 30 зачетных баллов.

    В последних восьми матчах «Сочи» победил всего раз. Это была финальная игра 2020-го года, в которой «леопарды» на своей арене разнесли «Северсталь» (6:2).

    Перед поединком с «Северсталью» команда Евгения Ставровского потерпела поражения от «Торпедо» (1:4), «Локомотива» (3:6) и СКА (1:4).

    Не улучшилась ситуация для «Сочи» и в январе. В четырех встречах кряду «леопарды» проиграли «Торпедо» (2:5), «Йокериту» (0:5), «Витязю» (2:4) и «Северстали» (2:4).

    Прогноз и ставка

    Победа СКА в предстоящей игре оценивается в 1.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.35, а на победу «Сочи» — 8.10.

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    К этому поединку обе команды подходят с четырьмя поражениями кряду. Но «Сочи», в отличие от СКА, в своих матчах выступил намного хуже. В каждой игре «леопарды» пропустили минимум 4 шайбы.

    Кроме того, в трех поединках в ворота команды Ставровского залетали два гола уже в стартовой двадцатиминутке. Сейчас питерцы имеют отличную возможность одержать первую победу в 2021-м году. Наши прогноз и ставка — СКА победит в первом периоде за 1.85.

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