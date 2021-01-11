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    Игра в Минске со старта получится открытой

    «Динамо» Минск — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч КХЛ 11 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Металлург» Мг
    Шейн Принс
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Минск-Арене» 11 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Минск — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Января 2021 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 19:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Динамо» Минск

    Белорусская команда после 43 матчей регулярки имеет 51 очко в запасе. На данный момент в таблице Западной конференции она находится на пятом месте.

    Сейчас «Динамо» Минск намного чаще играет дома. В четырех встречах из шести последних «зубры» вышли на лед своей арены. В одном из таких матчей белорусы победили «Динамо» Рига в овертайме (3:2).

    После поединка с латвийцами подопечные Крэйга Вудкрофта уступили «Нефтехимику» (4:5). А в начале января были домашние победы в овертайме над «Авангардом» (5:4) и СКА (4:3).

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    Затем «Динамо» Минск отравилось в гости к «Динамо» Рига, где разгромило хозяев — 6:2. А в последнем матче «зубры» не справились с «Динамо» Москва (0:2).

    «Металлург» Мг

    Клуб из Магнитогорска сумел закрепиться в тройке лидеров Восточной конференции. В 44 поединках регулярки «Магнитка» набрала 55 очков.

    Несмотря на хорошее турнирное положение, «Металлург» Мг сейчас частенько проигрывает. В семи недавних матчах «сталевары» уступили четырежды.

    Одно из поражений случилось дома в игре с «Автомобилистом» (0:4). А после победы над «Динамо» Минск (3:2) подопечные Ильи Воробьева уступили «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Барысу» в овертайме (2:3).

    Новый год начался для клуба из Магнитогорска с двух побед. В тех матчах «лисы» взяли верх над «Спартаком» (4:3) и «Торпедо» (3:2). В последнем поединке «Металлург» Мг не справился с «Авангардом» в Балашихе (2:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Минск в этой встрече оценивается в 3.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Металлурга» Мг — 1.89.

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    В прошлой игре этих команд сильнейшей была «Магнитка» (3:2). А в четырех последних очных матчах из пяти суммарный тотал был равен или превышал показатель в 4 шайбы.

    Между собой клубы привыкли играть результативно, поэтому уже с первых минут стоит ждать голов. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 с коэффициентом 2.03.

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