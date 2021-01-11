«Автомобилист» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 11 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 11 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

В ходе 43 матчей регулярки екатеринбургский клуб сумел заработать 51 очко. В турнирной таблице Восточной конференции он занимает шестую позицию.

Несмотря на предыдущие неудачи, «Автомобилист» провел концовку прошлого года хорошо, трижды выиграв дома. Эта серия началась с победы над «Салаватом Юлаевым» (3:0).

Далее команда Билла Питерса разгромила «Нефтехимик» (3:0) и «Амур» (3:0). А в первой январской игре екатеринбуржцы уступили «Салавату Юлаеву» в овертайме (0:1).

Все прогнозы на КХЛ

Позже «Автомобилист» обыграл ЦСКА по буллитам (1:1, 0:1), после чего в двух следующих матчах ребята Питерса потерпели поражения от «Барыса» (2:3) и «Йокерита» (2:3).

«Йокерит»

Коллектив из Финляндии закрепился на шестой позиции в таблице Западной конференции. За 40 матчей регулярки «джокеры» успели завоевать 50 зачетных баллов.

Минувший год «Йокерит» завершил домашней серией без поражений из трех поединков. Началась она с победы над «Северсталью» по буллитам (3:3, 3:2).

Далее подопечные Лаури Марьямяки дожали «Локомотив» в дополнительное время (4:3) и переиграли СКА (2:1). В дебютной встрече 2021-го было поражение от ЦСКА в овертайме (4:5).

В другом гостевом поединке «Йокерит» разгромил «Сочи» (5:0). В последних играх «шуты» крупно влетели «Спартаку» (1:4) и взяли верх над «Автомобилистом» (3:2).

Прогноз и ставка

Победа «Автомобилиста» в предстоящем матче оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Йокерита» — 2.58.

Во второй встрече кряду сойдутся две атакующие команды, которые любят показать себя в нападении.

В девяти матчах из десяти последних соперники забивали минимум 4 шайбы. В грядущем поединке также есть смысл ждать голевой рубки. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.74.