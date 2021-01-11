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    Вторая игра «Авто» и «Йокерита» будет голевой?

    «Автомобилист» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 11 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Йокерит
    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Йокерит»
    Павел Дацюк
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 11 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Января 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    «Автомобилист»

    В ходе 43 матчей регулярки екатеринбургский клуб сумел заработать 51 очко. В турнирной таблице Восточной конференции он занимает шестую позицию.

    Несмотря на предыдущие неудачи, «Автомобилист» провел концовку прошлого года хорошо, трижды выиграв дома. Эта серия началась с победы над «Салаватом Юлаевым» (3:0).

    Далее команда Билла Питерса разгромила «Нефтехимик» (3:0) и «Амур» (3:0). А в первой январской игре екатеринбуржцы уступили «Салавату Юлаеву» в овертайме (0:1).

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    Позже «Автомобилист» обыграл ЦСКА по буллитам (1:1, 0:1), после чего в двух следующих матчах ребята Питерса потерпели поражения от «Барыса» (2:3) и «Йокерита» (2:3).

    «Йокерит»

    Коллектив из Финляндии закрепился на шестой позиции в таблице Западной конференции. За 40 матчей регулярки «джокеры» успели завоевать 50 зачетных баллов.

    Минувший год «Йокерит» завершил домашней серией без поражений из трех поединков. Началась она с победы над «Северсталью» по буллитам (3:3, 3:2).

    Далее подопечные Лаури Марьямяки дожали «Локомотив» в дополнительное время (4:3) и переиграли СКА (2:1). В дебютной встрече 2021-го было поражение от ЦСКА в овертайме (4:5).

    В другом гостевом поединке «Йокерит» разгромил «Сочи» (5:0). В последних играх «шуты» крупно влетели «Спартаку» (1:4) и взяли верх над «Автомобилистом» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Автомобилиста» в предстоящем матче оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Йокерита» — 2.58.

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    Во второй встрече кряду сойдутся две атакующие команды, которые любят показать себя в нападении.

    В девяти матчах из десяти последних соперники забивали минимум 4 шайбы. В грядущем поединке также есть смысл ждать голевой рубки. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.74.

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