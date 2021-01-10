«Витязь» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 10 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать «Нефтехимик». Матч пройдет на арене «Витязь» 10 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Витязь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Команда из Подольска в текущем сезоне успела выйти на лед в 42 играх регулярки. Набрав в этих матчах 43 очка, она занимает сейчас девятое место в таблице Западной конференции.

На данном этапе сезона «Витязь» чаще играет дома. В последних семи поединках «богатыри» пять раз вышли на лед своей арены. Четырежды клубу из Подольска удалось победить.

Сперва в родных стенах «витязи» одержали верх над «Авангардом» (4:3) и «Йокеритом» (2:1). А затем было гостевое поражение от «Спартака» (3:5). Позже команда Михаила Кравеца дома победила ЦСКА (2:1).

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В последней встрече 2020-го «Витязь» крупно влетел «Динамо» Москва (1:5). А 3 января «богатыри» были разбиты «Локомотивом» (4:2). В недавнем матче подопечные Кравеца хлопнули «Сочи» (4:2).

«Нефтехимик»

Хоккейный клуб, представляющий в КХЛ Нижнекамск, все еще находится на последнем месте в Восточной конференции. В 43 играх он заработал 26 баллов.

С 1 по 28 декабря «Нефтехимик» проиграл девять поединков кряду, пропустив в среднем 4 шайбы за матч. Последнее поражение в этой печальной серии команда потерпела от «Северстали» в Череповце (2:7).

Но под конец 2020-го года «Нефтехимику» удалось разбавить все свои неудачи гостевой победой над «Динамо» Минск (5:4). А 3 января «волки» разгромили «Сибирь» (3:0).

Победная серия нижнекамцев продолжилась и в родных стенах, где команда Вячеслава Буцаева обыграла «Торпедо» по буллитам (0:0, 2:1). Но удачный отрезок продлился недолго. Уже 8 числа «Нефтехимик» был разбит ЦСКА (1:6).

Прогноз и ставка

Победа «Витязя» в предстоящем матче оценивается в 1.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Нефтехимика» — 4.18.

Встречи двух этих команд частенько получаются напряженными. Только раз в последних пяти поединках в КХЛ один из соперников зарабатывал преимущество в 2 шайбы. Другие матчи заканчивались минимальным превосходством одной из сторон.

Сейчас «Витязь» находится не в лучшей форме, чтобы разгромить гостей из Нижнекамска, поэтому «волки» и сами могут рассчитывать на очки в Подольске. Наши прогноз и ставка — победа «Нефтехимика» с форой +1.5 за 1.78.