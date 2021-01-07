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    «Авангард» настреляет полную сетку «Северстали»?

    «Авангард» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 7 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Северсталь»
    Илья Ковальчук
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на арене «Балашиха» 7 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Северсталь».
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    Хоккей. КХЛ 07 Января 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 17:00 Северсталь Северсталь
  • Череповец
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    «Авангард»

    Омский коллектив никуда не сдвинулся со второго места в турнирной таблице Восточной конференции. За 42 сыгранных матча он заработал 58 баллов.

    Прошлый год «Авангард» закончил четырьмя домашними встречами. Но в трех поединках в родных стенах «ястребы» проиграли. Сперва было поражение от «Барыса» (1:3).

    Затем подопечные Боба Хартли уступили «Спартаку» в дополнительное время (2:3). А после победы над «Трактором» (5:3) омичи проиграли «Куньлуню» по буллитам (3:3, 1:2).

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    Новый год начался для «Авангарда» с поражения. В Белоруссии гости не справились с минским «Динамо» в овертайме (4:5). А в недавней игре «ястребы» победили «Салават Юлаев» в дополнительное время (6:5).

    «Северсталь»

    Череповецкий клуб также вышел на лед 42 раза. Во всех матчах регулярки он заработал 47 очков, благодаря чему закрепил за собой седьмое место в зачете Запада.

    В первой половине декабря «Северсталь» провела пять матчей кряду без поражений. А прервалась эта серия 22 числа, когда в Ярославле «стальные» уступили «Локомотиву» (1:2).

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    • Затем подопечные Андрея Разина проиграли СКА (0:2) и «Йокериту» по буллитам (3:3, 2:3). После потери очков в игре с «шутами» череповецкий клуб дома разнес «Нефтехимик» (7:2).

    В финальном матче прошлого года «Северсталь» была разгромлена «Сочи» (2:6). А в дебютной встрече 2021-го команда Разина прихлопнула «Куньлунь» (4:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, ничья оценивается в 5.15, а победа «Северстали» — в 6.35.

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    Череповецкий клуб в «Балашихе» может потягаться с одним из тяжеловесов Востока, который сейчас заметно затормозил.

    Обе команды выступают нестабильно, поэтому хозяева матча будут не в состоянии разгромить коллектив Разина. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 3.5 за 1.79. 0

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