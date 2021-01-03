ЦСКА — «Йокерит». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 3 января 2021 года

ЦСКА
Столичная команда в текущем сезоне КХЛ успела провести 39 матчей. За все это время «армейцы» смогли набрать 60 баллов и занять первое место в таблице Западной конференции.
В декабре ЦСКА принял участие в семи встречах. В четырех «кони» смогли выиграть. Первого числа москвичи дома одержали верх над «Куньлунем» в овертайме (3:2).
После этого подопечные Игоря Никитина не справились с «Динамо» Минск (2:4). В трех других поединках его парни обыграли «Торпедо» (2:1), «Авангард» (4:1) и «Локомотив» (3:2).
А вот концовку 2020-го ЦСКА смазал. В «армейском» дерби команда Никитина проиграла СКА по буллитам (3:3, 1:3), а 27 декабря москвичи влетели «Витязю» (1:2).
«Йокерит»
Финский клуб из города Хельсинки в недавних матчах сумел подняться на пятое место в таблице Западной конференции. За 36 поединков «джокеры» насобирали 45 баллов.
В четыре встречах из семи недавних «Йокерит» проиграл. В парочке неудачных матчей «шуты» влетели «Ак Барсу» с крупным счетом — 1:4.
После двух поединков с казанцами подопечные Лаури Марьямяки потерпели поражения от «Витязя» в Подольске (1:2) и «Динамо» Москва (0:4).
А три последних матча «Йокерит» провел в своей стране. На «Хартвалл Арене» финны победили «Северсталь» по буллитам (3:3, 3:2), «Локомотив» в овертайме (4:3) и СКА (2:1).
Прогноз и ставка
На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью — 5.00, а на победу «Йокерита» — 5.40.
Сейчас ЦСКА пропускает регулярно. В трех последних матчах в сетку «армейцев» влетало минимум 2 шайбы.
На пару голов может смело рассчитывать и команда Марьямяки, которая уже ворвалась в топ-5. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Йокерита» больше 1.5 за 1.74. 0