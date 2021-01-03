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    По силам ли «Йокериту» оборона ЦСКА?

    ЦСКА — «Йокерит». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 3 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Йокерит
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Йокерит»
    Джордан Шредер
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 3 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Йокерит».
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:00 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    Столичная команда в текущем сезоне КХЛ успела провести 39 матчей. За все это время «армейцы» смогли набрать 60 баллов и занять первое место в таблице Западной конференции.

    В декабре ЦСКА принял участие в семи встречах. В четырех «кони» смогли выиграть. Первого числа москвичи дома одержали верх над «Куньлунем» в овертайме (3:2).

    После этого подопечные Игоря Никитина не справились с «Динамо» Минск (2:4). В трех других поединках его парни обыграли «Торпедо» (2:1), «Авангард» (4:1) и «Локомотив» (3:2).

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    А вот концовку 2020-го ЦСКА смазал. В «армейском» дерби команда Никитина проиграла СКА по буллитам (3:3, 1:3), а 27 декабря москвичи влетели «Витязю» (1:2).

    «Йокерит»

    Финский клуб из города Хельсинки в недавних матчах сумел подняться на пятое место в таблице Западной конференции. За 36 поединков «джокеры» насобирали 45 баллов.

    В четыре встречах из семи недавних «Йокерит» проиграл. В парочке неудачных матчей «шуты» влетели «Ак Барсу» с крупным счетом — 1:4.

    После двух поединков с казанцами подопечные Лаури Марьямяки потерпели поражения от «Витязя» в Подольске (1:2) и «Динамо» Москва (0:4).

    А три последних матча «Йокерит» провел в своей стране. На «Хартвалл Арене» финны победили «Северсталь» по буллитам (3:3, 3:2), «Локомотив» в овертайме (4:3) и СКА (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью — 5.00, а на победу «Йокерита» — 5.40.

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    Сейчас ЦСКА пропускает регулярно. В трех последних матчах в сетку «армейцев» влетало минимум 2 шайбы.

    На пару голов может смело рассчитывать и команда Марьямяки, которая уже ворвалась в топ-5. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Йокерита» больше 1.5 за 1.74. 0

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