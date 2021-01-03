ЦСКА — «Йокерит». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 3 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 3 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Йокерит».

ЦСКА

Столичная команда в текущем сезоне КХЛ успела провести 39 матчей. За все это время «армейцы» смогли набрать 60 баллов и занять первое место в таблице Западной конференции.

В декабре ЦСКА принял участие в семи встречах. В четырех «кони» смогли выиграть. Первого числа москвичи дома одержали верх над «Куньлунем» в овертайме (3:2).

После этого подопечные Игоря Никитина не справились с «Динамо» Минск (2:4). В трех других поединках его парни обыграли «Торпедо» (2:1), «Авангард» (4:1) и «Локомотив» (3:2).

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А вот концовку 2020-го ЦСКА смазал. В «армейском» дерби команда Никитина проиграла СКА по буллитам (3:3, 1:3), а 27 декабря москвичи влетели «Витязю» (1:2).

«Йокерит»

Финский клуб из города Хельсинки в недавних матчах сумел подняться на пятое место в таблице Западной конференции. За 36 поединков «джокеры» насобирали 45 баллов.

В четыре встречах из семи недавних «Йокерит» проиграл. В парочке неудачных матчей «шуты» влетели «Ак Барсу» с крупным счетом — 1:4.

После двух поединков с казанцами подопечные Лаури Марьямяки потерпели поражения от «Витязя» в Подольске (1:2) и «Динамо» Москва (0:4).

А три последних матча «Йокерит» провел в своей стране. На «Хартвалл Арене» финны победили «Северсталь» по буллитам (3:3, 3:2), «Локомотив» в овертайме (4:3) и СКА (2:1).

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью — 5.00, а на победу «Йокерита» — 5.40.

Сейчас ЦСКА пропускает регулярно. В трех последних матчах в сетку «армейцев» влетало минимум 2 шайбы.

На пару голов может смело рассчитывать и команда Марьямяки, которая уже ворвалась в топ-5. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Йокерита» больше 1.5 за 1.74. 0