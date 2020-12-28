«Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч КХЛ 28 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Уфа-Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг.

«Салават Юлаев»

В Восточной конференции уфимский коллектив замыкает пятерку сильнейших. В 41 матче регулярного первенства эта команда смогла заработать 49 очков. Ближайшего преследователя она пока опережает на 3 пункта.

В первой половине декабря «Салават Юлаев» был ослаблен. Представители Уфы потерпели четыре поражения кряду в основное время. Данная серия началась в городе Хельсинки, где «юлаевцы» оказались слабее «Йокерита» (1:3).

Позже подопечные Томи Ламсы проиграли «Динамо» Москва (0:3), «Магнитке» (1:3) и снова «Йокериту» (0:3). Но перед стартом Евротура уфимцы смогли подправить положение дел, победив «Сибирь» (3:1).

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После паузы на матчи сборных «Салават Юлаев» разнес дома минское «Динамо» (8:3), а затем он уступил «Автомобилисту» (2:3). В последнем на данный момент поединке ребята Ламсы на выезде разобрались с «Сибирью» (3:1).

«Металлург» Мг

Команда из Магнитогорска в рейтинге Восточной конференции занимает 4 место. За 39 поединков она сумела набрать 50 баллов, благодаря чему опережает «Салават Юлаев» на 1 очко.

Совсем недавно «Металлург» Мг выстрелил годной серией из пяти побед кряду в основное время. Началась она в конце ноября. В двух последних матчах осени «сталевары» обыграли «Нефтехимик» (6:4) и «Торпедо» (4:2).

А в начале декабря команда Ильи Воробьева одержала верх над «Динамо» Москва (6:2), СКА (2:1) и «Салаватом Юлаевым» (3:1). Обломалась данная серия 9 числа. На «Татнефть-Арене» гости из Магнитогорска крупно проиграли «Ак Барсу» (0:3).

В следующих матчах «лисы» разобрались с «Динамо» Москва (3:1) и пострадали от «Автомобилиста» (0:4). А после паузы на Евротур «Металлург» Мг одержал верх над минским «Динамо» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.49, на ничью — 4.14, а на победу «Металлурга» Мг — 2.61.

Последняя игра этих соперников в Уфе была за «Магниткой» (3:1). В предстоящем матче гости будут способны повторить предыдущий успех, поскольку с формой команды сейчас все в норме.

Кроме того, удачный исход в матче позволит «сталеварам» приблизиться ко второй позиции в таблице Востока. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг в матче с коэффициентом 1.97. 0