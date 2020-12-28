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    «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч КХЛ 28 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг
    Тэйлор Бек
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Уфа-Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг.
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    Хоккей. КХЛ 28 Декабря 2020 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Салават Юлаев»

    В Восточной конференции уфимский коллектив замыкает пятерку сильнейших. В 41 матче регулярного первенства эта команда смогла заработать 49 очков. Ближайшего преследователя она пока опережает на 3 пункта.

    В первой половине декабря «Салават Юлаев» был ослаблен. Представители Уфы потерпели четыре поражения кряду в основное время. Данная серия началась в городе Хельсинки, где «юлаевцы» оказались слабее «Йокерита» (1:3).

    Позже подопечные Томи Ламсы проиграли «Динамо» Москва (0:3), «Магнитке» (1:3) и снова «Йокериту» (0:3). Но перед стартом Евротура уфимцы смогли подправить положение дел, победив «Сибирь» (3:1).

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    После паузы на матчи сборных «Салават Юлаев» разнес дома минское «Динамо» (8:3), а затем он уступил «Автомобилисту» (2:3). В последнем на данный момент поединке ребята Ламсы на выезде разобрались с «Сибирью» (3:1).

    «Металлург» Мг

    Команда из Магнитогорска в рейтинге Восточной конференции занимает 4 место. За 39 поединков она сумела набрать 50 баллов, благодаря чему опережает «Салават Юлаев» на 1 очко.

    Совсем недавно «Металлург» Мг выстрелил годной серией из пяти побед кряду в основное время. Началась она в конце ноября. В двух последних матчах осени «сталевары» обыграли «Нефтехимик» (6:4) и «Торпедо» (4:2).

    А в начале декабря команда Ильи Воробьева одержала верх над «Динамо» Москва (6:2), СКА (2:1) и «Салаватом Юлаевым» (3:1). Обломалась данная серия 9 числа. На «Татнефть-Арене» гости из Магнитогорска крупно проиграли «Ак Барсу» (0:3).

    В следующих матчах «лисы» разобрались с «Динамо» Москва (3:1) и пострадали от «Автомобилиста» (0:4). А после паузы на Евротур «Металлург» Мг одержал верх над минским «Динамо» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.49, на ничью — 4.14, а на победу «Металлурга» Мг — 2.61.

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    Последняя игра этих соперников в Уфе была за «Магниткой» (3:1). В предстоящем матче гости будут способны повторить предыдущий успех, поскольку с формой команды сейчас все в норме.

    Кроме того, удачный исход в матче позволит «сталеварам» приблизиться ко второй позиции в таблице Востока. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг в матче с коэффициентом 1.97. 0

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