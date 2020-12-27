Германия U20 — Канада U20. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2020 года

Германия
После первой игры немецкая команда осталась без набранных баллов. С нулем в копилке она расположилась на последнем месте в группе A.
В первом матче МЧМ Германия встретилась с Финляндией. В начале второго периода немцы горели 3:0, но затем сократили разрыв до минимума. Позже «орлята» пропустили еще парочку, а сама игра закончилась поражением коллектива Абштрайтера — 3:5.
На прошлом ЧМ немцы заняли последнее место в группе B, в результате чего вынуждены были отправиться на понижение в плей-офф.
В раунде на вылет Германия сразилась с Казахстаном. В первой битве аутсайдеров «орлы» взяли верх — 4:0, после чего команда сама уступила крупно — 1:4. В финальном поединке серии немцы победили — 6:0.
Канада
В группе A канадская сборная пока является единственной командой, которая еще не выходила на лед в текущем розыгрыше МЧМ, поэтому на данный момент у нее нет набранных очков.
На прошлом МЧМ сборная Канады завоевала золото. Удачно выступать «листья» начали уже с группового раунда. Добыв 3 победы в четырех поединках, они вышли в плей-офф с первого места.
В четвертьфинале команда под руководством Хантера встретилась со Словакией. Игра завершилась разгромной победой канадцев — 6:1. На стадии 1/2 Канада разнесла Финляндию — 5:0.
В финале же Канада сошлась с Россией. В решающем поединке «кленовые» летели в 2 шайбы, но камбэк в третьем периоде позволил им в итоге забрать золото — 4:3.
Прогноз и ставка
На победу Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 48.0, на ничью — 25.0, а на победу Канады — 1.01.
В предыдущем поединке ослабленная Германия пропустила 5 шайб от Финляндии, а сама сумела ответить тремя.
В предстоящем матче немцев ждет более грозный соперник, который способен накидать в их сетку полный набор. Наши прогноз и ставка — тотал больше 8 за 1.61. 0