Германия U20 — Канада U20. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2020 года

В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Германии 27 декабря сыграет с командой Канады. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 02:00 мск. Прогноз на Германия U20 — Канада U20.

Германия

После первой игры немецкая команда осталась без набранных баллов. С нулем в копилке она расположилась на последнем месте в группе A.

В первом матче МЧМ Германия встретилась с Финляндией. В начале второго периода немцы горели 3:0, но затем сократили разрыв до минимума. Позже «орлята» пропустили еще парочку, а сама игра закончилась поражением коллектива Абштрайтера — 3:5.

На прошлом ЧМ немцы заняли последнее место в группе B, в результате чего вынуждены были отправиться на понижение в плей-офф.

Все прогнозы на хоккей

В раунде на вылет Германия сразилась с Казахстаном. В первой битве аутсайдеров «орлы» взяли верх — 4:0, после чего команда сама уступила крупно — 1:4. В финальном поединке серии немцы победили — 6:0.

Канада

В группе A канадская сборная пока является единственной командой, которая еще не выходила на лед в текущем розыгрыше МЧМ, поэтому на данный момент у нее нет набранных очков.

На прошлом МЧМ сборная Канады завоевала золото. Удачно выступать «листья» начали уже с группового раунда. Добыв 3 победы в четырех поединках, они вышли в плей-офф с первого места.

В четвертьфинале команда под руководством Хантера встретилась со Словакией. Игра завершилась разгромной победой канадцев — 6:1. На стадии 1/2 Канада разнесла Финляндию — 5:0.

В финале же Канада сошлась с Россией. В решающем поединке «кленовые» летели в 2 шайбы, но камбэк в третьем периоде позволил им в итоге забрать золото — 4:3.

Прогноз и ставка

На победу Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 48.0, на ничью — 25.0, а на победу Канады — 1.01.

В предыдущем поединке ослабленная Германия пропустила 5 шайб от Финляндии, а сама сумела ответить тремя.

В предстоящем матче немцев ждет более грозный соперник, который способен накидать в их сетку полный набор. Наши прогноз и ставка — тотал больше 8 за 1.61. 0