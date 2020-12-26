ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Эрнандес принес победу «Милану»«Милан» творит историю и продолжает мечтать о скудетто Марко Николич и Василий КикнадзеДва года кошмара позади. Кикнадзе исчерпал лимит ошибок Лионель МессиЗамена величайшему. Кто мог бы занять место Месси в «Барселоне»?
  • 11:31
    • Адвокат избитого судьи: Хотелось бы год общего режима для Широкова
  • 10:09
    • Уткин — о новом гендиректоре «Локомотива»: Козел пришел растить капусту
  • 09:18
    • Аршавин рассказал, почему Газизова никогда не позовут в «Зенит»
  • 00:20
    • Исмаилов и Минеев устроили потасовку и спровоцировали массовую драку
  • 22:55
    • Левандовский признан игроком года по версии The Guardian
  • 22:39
    • «Ак Барс» разгромил в Москве «Динамо»
  • 21:20
    • Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России
    Все новости спорта

    Справится ли в родных стенах «Барыс» с гостями из Хабаровска?

    «Барыс» — «Амур». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч КХЛ 26 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Барыс Прогнозы на Амур
    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Амур»
    Линус Виделль
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Амур». Матч пройдет на «Барыс Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Барыс» — «Амур».
    ×
    Хоккей. КХЛ 26 Декабря 2020 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 14:00 Амур Амур
  • Хабаровск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
    •

    «Барыс»

    Казахстанская команда сыграла в 35 матчах регулярки. В этих встречах клуб из Нур-Султана сумел добыть 41 зачетный балл, благодаря чему в Востоке он идет восьмым.

    В последних девяти матчах «Барыс» потерпел только одно поражение. Оно случилось в игре 11 декабря против «Торпедо» (2:3). До этой встречи команды выдала отрезок из четырех домашних побед.

    На своем льду подопечные Юрия Михайлиса одержали верх над «Спартаком» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Локомотивом» (3:1). А затем казахстанцы прихлопнули «Витязь» в серии буллитов (2:2, 1:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    А после проигранного поединка «Торпедо» «Барыс» снова выдал четыре победных матча. В этих встречах «барсы» одолели «Трактор» (4:2), «Куньлунь» в овертайме (2:1), «Торпедо» в дополнительное время (3:2) и «Авангард» (3:1).

    «Амур»

    Хабаровский клуб в регулярном первенстве успел выйти на лед 39 раз. Во всех этих матчах команда заработала 31 очко, вследствие чего в Восточной конференции она занимает десятое место.

    В начале декабря «Амуру» посчастливилось провести четыре поединка на «Платинум Арене». В первом матче зимы «тигры» на своем льду без шансов разнесли «Спартак» (6:2).

    Но после игры с московским клубом подопечные Сергея Светлова потерпели два поражения. Сперва хабаровчане оказались слабее «Сочи» (2:3), а во втором поединке они влетели «Локомотиву» (3:4).

    В последнем домашнем матче «Амур» одержал верх над «Витязем» (3:1). Далее «тигры» дважды встретились с «Сибирью» в гостях. Первый раз команда Светлова уступила в основное время, а затем было поражение по буллитам (2:2, 1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.69, на ничью — 4.40, а на победу «Амура» — 4.26.

    50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    С конца ноября «Барыс» проиграл только раз. На данном этапе сезона команда из Казахстана находится в отличной форме и делает все, чтобы надежнее закрепиться в зоне плей-офф.

    «Амур», несмотря на свою смелость, не сможет в Нур-Султане оставить хозяев без набранных баллов, но сыграют команды друг с другом результативно. Наши прогноз и ставка — «Барыс» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.23. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Словакия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  3.98
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бостон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Германия U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Россия U20 — США U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Гезепте — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Брюгге — Эйпен
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ротерхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Александр Кокорин
  • Трансферный дайджест. 15-21 декабря
    • 22:52 21/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020
    «Барыс» — «Амур». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч КХЛ 26 декабря 2020 года. Прогноз на «Барыс» — «Амур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23
    Комментарии
  • $25
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры