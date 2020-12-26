«Барыс» — «Амур». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч КХЛ 26 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Амур». Матч пройдет на «Барыс Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Барыс» — «Амур».

«Барыс»

Казахстанская команда сыграла в 35 матчах регулярки. В этих встречах клуб из Нур-Султана сумел добыть 41 зачетный балл, благодаря чему в Востоке он идет восьмым.

В последних девяти матчах «Барыс» потерпел только одно поражение. Оно случилось в игре 11 декабря против «Торпедо» (2:3). До этой встречи команды выдала отрезок из четырех домашних побед.

На своем льду подопечные Юрия Михайлиса одержали верх над «Спартаком» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Локомотивом» (3:1). А затем казахстанцы прихлопнули «Витязь» в серии буллитов (2:2, 1:0).

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А после проигранного поединка «Торпедо» «Барыс» снова выдал четыре победных матча. В этих встречах «барсы» одолели «Трактор» (4:2), «Куньлунь» в овертайме (2:1), «Торпедо» в дополнительное время (3:2) и «Авангард» (3:1).

«Амур»

Хабаровский клуб в регулярном первенстве успел выйти на лед 39 раз. Во всех этих матчах команда заработала 31 очко, вследствие чего в Восточной конференции она занимает десятое место.

В начале декабря «Амуру» посчастливилось провести четыре поединка на «Платинум Арене». В первом матче зимы «тигры» на своем льду без шансов разнесли «Спартак» (6:2).

Но после игры с московским клубом подопечные Сергея Светлова потерпели два поражения. Сперва хабаровчане оказались слабее «Сочи» (2:3), а во втором поединке они влетели «Локомотиву» (3:4).

В последнем домашнем матче «Амур» одержал верх над «Витязем» (3:1). Далее «тигры» дважды встретились с «Сибирью» в гостях. Первый раз команда Светлова уступила в основное время, а затем было поражение по буллитам (2:2, 1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.69, на ничью — 4.40, а на победу «Амура» — 4.26.

С конца ноября «Барыс» проиграл только раз. На данном этапе сезона команда из Казахстана находится в отличной форме и делает все, чтобы надежнее закрепиться в зоне плей-офф.

«Амур», несмотря на свою смелость, не сможет в Нур-Султане оставить хозяев без набранных баллов, но сыграют команды друг с другом результативно. Наши прогноз и ставка — «Барыс» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.23. 0