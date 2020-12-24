«Нефтехимик» — «Трактор». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч КХЛ 24 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Трактор». Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 24 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Трактор».

«Нефтехимик»

На данный момент команда из Нижнекамска является последней в Восточной конференции. За 36 поединков регулярного первенства она набрала 20 очков.

Последняя победа в КХЛ была добыта «Нефтехимиком» еще в конце осени. Тогда «нефтяники» встретились как раз с «Трактором». В Нижнекамске хозяева выиграли с преимуществом в две шайбы — 5:3.

После этой встречи команда Вячеслава Буцаева потерпела шесть поражений кряду. На старте упомянутого отрезка «волки» дома крупно влетели «Динамо» Минск (1:5) и «Ак Барсу» (1:6).

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Далее в битве аутсайдеров «Нефтехимик» проиграл «Куньлуню» (4:5). В трех следующих встречах нижнекамцы оказались слабее «Спартака» (2:4), «Сочи» (2:4) и «Динамо» Москва (2:3).

«Трактор»

Челябинский клуб успел сыграть в 38 матчах регулярки. За все это время команда набрала 48 очков, благодаря чему она в Восточной конференции замыкает тройку сильнейших.

Зимой «Трактор» вышел на лед 7 раз. Но победить «медведям» удалось всего трижды. Первого числа челябинцы всухую уступили «Торпедо» в Нижнем Новгороде (0:2).

После потери очков в «Нагорном» подопечные Анвара Гатиятулина одержали верх над «Динамо» Рига (4:3). Позже «танкисты» были разгромлены СКА (1:5) и «Йокеритом» (2:5).

В следующем матче «Трактор» обыграл «Сибирь» (2:0), а затем было поражение от «Барыса» (2:4). А по завершении Евротура команда Анвара Гатиятулина уступила «Автомобилисту» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.36, на ничью — 4.30, а на победу «Трактора» — 1.91.

В Нижнекамске «Трактор» хотел бы взять реванш у хозяев за предыдущее поражение.

Учитывая, что с результатами у «Нефтехимика» сейчас все плохо, шансы челябинцев на успех можно считать высокими. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» с коэффициентом 1.91. 0