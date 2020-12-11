«Металлург» Мг — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 11 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на «Арене Металлург» 11 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Динамо» Москва.

«Металлург» Мг

В недавних играх регулярного сезона команде из Магнитогорска удалось закрепиться в топ-3 рейтинга Восточной конференции. На ее счету имеется сейчас 46 баллов.

После поражения от «Ак Барса» 25 ноября в серии буллитов (2:2, 1:2) «Металлург» Мг провел хороший отрезок из пяти побед кряду, которые были добыты в основное время.

Первым соперником из списка потерпевших оказался «Нефтехимик». Команду из Нижнекамска «Магнитка» прихлопнула дома (6:4). Затем на выезде «сталевары» раскатали «Торпедо» (4:2).

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Далее подопечные Ильи Воробьева обыграли «Динамо» Москва (6:2), СКА (2:1) и «Салават Юлаев» (3:1). А обломал выигрышную серию «Магнитки» снова «Ак Барс», которому «лисы» уступили всухую (0:3).

«Динамо» Москва

В турнирной таблице Западной конференции команда из столицы находится на четвертом месте. На ее счету имеется 44 зачетных балла, которые были набраны в 34 поединках.

Концовку прошлого месяца «Динамо» Москва провело с хорошим настроением. В двух последних встречах в ноябре бело-голубые победили «Локомотив» в овертайме (4:3) и «Амур» (3:2).

В декабре динамовцы успели выйти на лед 4 раза. В трех поединках команда Владимира Крикунова выиграла. А единственное поражение зимой москвичи потерпели во встрече с «Магниткой» 1 числа (2:6).

После неудачной игры на «ВТБ Арене» «Динамо» разгромило «Автомобилист» (7:2) в Екатеринбурге, а также хлопнуло «Салават Юлаев» в Уфе (3:0). Позже подопечные Крикунова взяли верх над «Динамо» Минск (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Металлурга» Мг в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.66, на ничью — 4.24, а на победу «Динамо» Москва — 2.41.

Недавняя личная встреча, прошедшая в Москве, закончилась для хозяев унизительным поражением. В Магнитогорске динамовцы попытаются поквитаться с обидчиками.

Оба соперника на данном этапе находятся в хорошей форме, поэтому их поединок обещает быть богатым на моменты и заброшенные шайбы. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.59. 0