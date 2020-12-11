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    Каким получится матч в Магнитогорске?

    «Металлург» Мг — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 11 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Динамо» Москва
    Андрей Чибисов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на «Арене Металлург» 11 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Динамо» Москва.
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    Хоккей. КХЛ 11 Декабря 2020 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Металлург» Мг

    В недавних играх регулярного сезона команде из Магнитогорска удалось закрепиться в топ-3 рейтинга Восточной конференции. На ее счету имеется сейчас 46 баллов.

    После поражения от «Ак Барса» 25 ноября в серии буллитов (2:2, 1:2) «Металлург» Мг провел хороший отрезок из пяти побед кряду, которые были добыты в основное время.

    Первым соперником из списка потерпевших оказался «Нефтехимик». Команду из Нижнекамска «Магнитка» прихлопнула дома (6:4). Затем на выезде «сталевары» раскатали «Торпедо» (4:2).

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    Далее подопечные Ильи Воробьева обыграли «Динамо» Москва (6:2), СКА (2:1) и «Салават Юлаев» (3:1). А обломал выигрышную серию «Магнитки» снова «Ак Барс», которому «лисы» уступили всухую (0:3).

    «Динамо» Москва

    В турнирной таблице Западной конференции команда из столицы находится на четвертом месте. На ее счету имеется 44 зачетных балла, которые были набраны в 34 поединках.

    Концовку прошлого месяца «Динамо» Москва провело с хорошим настроением. В двух последних встречах в ноябре бело-голубые победили «Локомотив» в овертайме (4:3) и «Амур» (3:2).

    В декабре динамовцы успели выйти на лед 4 раза. В трех поединках команда Владимира Крикунова выиграла. А единственное поражение зимой москвичи потерпели во встрече с «Магниткой» 1 числа (2:6).

    После неудачной игры на «ВТБ Арене» «Динамо» разгромило «Автомобилист» (7:2) в Екатеринбурге, а также хлопнуло «Салават Юлаев» в Уфе (3:0). Позже подопечные Крикунова взяли верх над «Динамо» Минск (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Металлурга» Мг в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.66, на ничью — 4.24, а на победу «Динамо» Москва — 2.41.

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    Недавняя личная встреча, прошедшая в Москве, закончилась для хозяев унизительным поражением. В Магнитогорске динамовцы попытаются поквитаться с обидчиками.

    Оба соперника на данном этапе находятся в хорошей форме, поэтому их поединок обещает быть богатым на моменты и заброшенные шайбы. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.59. 0

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