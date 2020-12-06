«Барыс» — «Витязь». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 6 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Витязь». Матч пройдет на «Барыс Арене» 6 декабря. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Барыс» — «Витязь».

«Барыс»

Сыграв в 29 матчах регулярного первенства, команда, представляющая Казахстан, набрала 31 очко. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на девятом месте.

Во второй половине ноября «Барыс» настигла печальная полоса из пяти поражений кряду. Началась она с трех домашних матчей, в которых «коты» уступили «Динамо» Минск (1:4), «Магнитке» по буллитам (1:1, 2:3) и «Авангарду» (2:5).

Далее в Уфе «Барыс» был разгромлен «Салаватом Юлаевым» (1:4), после чего подопечные Юрия Михайлиса влетели СКА в «Ледовом дворце» (3:4). Однако в трех последних встречах казахстанцы победили.

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И снова три игры кряду «Барыс» провел дома. В Нур-Султане команда Михайлиса одержала верх над «Спартаком» (2:1), прихлопнула «Сочи» (2:0) и справилась с «Локомотивом» (3:1).

«Витязь»

Хоккейный клуб из Подольска в турнирной таблице Западной конференции подвинулся на девятое место. За 32 сыгранных матча регулярного сезона он получил 32 балла.

После Евротура, который прошел в начале ноября, «Витязь» выдал серию из четырех поражений в основное время. Проиграли «богатыри» «Динамо» Москва (1:2), СКА (1:8) и пару раз «Спартаку» (3:7; 1:3).

Разгрузить предыдущие неудачи «витязям» удалось благодаря крупной победе над «Северсталью» (4:1). Но после этого команда из Подольска уступила «стальным» во втором поединке (1:2) и влетела минскому «Динамо» в овертайме (3:4).

Позже «Витязь» обыграл «Йокерит» по буллитам (3:3, 3:2), а затем подопечные Михаила Кравеца раскатали «Динамо» Рига (4:1). В последнем матче «богатыри» оказались слабее «Торпедо» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Барыса» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.14, а на победу «Витязя» — 2.88.

В последних трех матчах казахстанцы набрали свою форму и выдали три победы. Но ни в одном из поединков суммарный тотал не превысил 4 гола.

В игре с буксующим «Витязем» казахстанцы попытаются выбить 4 из 4, но парад заброшенных шайб в Нур-Султане не состоится. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.64. 0