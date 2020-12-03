«Металлург» Мг — СКА. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 3 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать СКА. Матч пройдет на арене «Металлург» 3 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — СКА.

«Металлург» Мг

Магнитогорской команде пока удается закрепиться в пятерке лидеров Восточной конференции. За 33 матча регулярного первенства «сталевары» заработали 42 балла.

В трех последних встречах в родных стенах «Металлург» Мг потерпел два поражения. Одно из них закончилось разгромом в поединке с «Северсталью», который прошел 22 ноября (1:4).

Через пару дней подопечные Ильи Воробьева на своем льду уступили и «Ак Барсу» в серии послематчевых бросков (2:2, 1:2). Но после встречи с казанцами «Магнитка» не проигрывает.

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В трех недавних матчах «лисы» победили, забив в каждом поединке 4 или более голов. В этих играх «Металлург» Мг одержал верх над «Нефтехимиком» (6:4), «Торпедо» (4:2) и «Динамо» Москва (6:2).

СКА

Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга принял участие в 32 поединках регулярного первенства. В турнирной таблице Западной конференции команда находится на втором месте с 44 баллами в активе.

В первой половине ноября СКА выдал неплохую серию из четырех побед, в ходе которой питерцы обыграли «Йокерит» (4:1), «Витязь» (8:1), «Северсталь» (2:0) и «Салават Юлаев» в овертайме (3:2).

А затем команда Валерия Брагина минимально уступила «Трактору» (0:1). После потери очков в игре с «танкистами» СКА снова выстрелил отрезком из четырех побед. На своем льду «армейцы» взяли верх над «Амуром» (5:3) и «Барысом» (4:3).

После этого команда из Питера в гостях одолела «Северсталь» (3:2) и «Салават Юлаев» по буллитам (2:2, 2:1). В недавнем поединке СКА проиграл «Йокериту» в послематчевых бросках (1:1, 2:4).

Прогноз и ставка

Победа «Металлурга» Мг в этой встрече оценивается в 2.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.22, а на победу СКА — 2.19.

В последних матчах «Магнитке» удалось выпутаться из проблемной полосы, в ходе которой команда очень часто проигрывала.

В недавних трех поединках «лисы» забили 16 голов. Но СКА также продолжает идти уверенно. Кроме того, питерцы в гостях не уступают уже 5 матчей кряду.

От игры двух мощных команд есть смысл ожидать ярких действий в нападении с большим количеством голом. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.65. 0